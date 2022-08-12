Taxa de desmatamento na Amazônia ainda é alarmante, dizem EUA

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - As taxas de desmatamento da Amazônia "ainda são alarmantes e exigem atenção redobrada e ação reforçada" do governo, disse o Departamento de Estado dos Estados Unidos nesta sexta-feira (12), após a divulgação dos dados mais recentes do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Os números apontam que, de agosto de 2021 até julho de 2022, foram derrubados 8.590,33 km² do bioma, o equivalente a mais de cinco cidades de São Paulo. O novo dado só fica atrás dos períodos de 2019-2020 e de 2020-2021, respectivamente o primeiro e o segundo ano com maiores desmates, segundo o Deter.

O Deter não tem a função de mensuração precisa de desmatamento. Para isso, o Inpe conta com o Prodes, sistema com maior precisão que divulga os dados de desmate --computados sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte-- nos últimos meses do ano. Mesmo assim, a partir do Deter, cujo objetivo primário é o auxílio a operações de combate ao desmate, é possível ver se há tendências de queda, manutenção ou aumento de destruição.

À reportagem, o Departamento de Estado afirmou que os EUA "continuarão a trabalhar" com partes interessadas na preservação da floresta, "inclusive no setor privado, sociedade civil, povos indígenas e governos subnacionais" na conservação e restauração de florestas, além de "incentivar o governo a implementar políticas" para cumprir os objetivos acordados na COP26, entre os quais acabar com o desmatamento ilegal até 2028 e reduzir as emissões de poluentes em 50% abaixo dos níveis de 2005 até 2030.

"Saudamos as metas ambiciosas anunciadas pelo governo brasileiro na COP26 e em outros fóruns internacionais. O foco agora mudou para a implementação desses objetivos."

"Também estamos aumentando nosso foco em apoiar os esforços de fiscalização do Brasil para combater o desmatamento ilegal. Estamos ansiosos para saber mais sobre os esforços do governo do Brasil para reduzir o desmatamento à luz dos números mais recentes", disse o órgão.

O compromisso com as pautas de preservação ambiental foi um dos principais pontos de tensão entre os governos Jair Bolsonaro e Joe Biden, com o democrata e correligionários criticando o mandatário brasileiro pelo pouco apreço à pauta ambiental.

Os números divulgados nesta sexta deixam ainda mais consolidados os patamares altíssimos de desmatamento alcançados durante o governo Bolsonaro.

Só no ciclo mais recente (agosto/21 até julho/22) foram cinco meses com os números mais elevados de destruição já vistos para aqueles meses: outubro (876,56 km²), janeiro (430,44 km²), fevereiro (198,67 km²), abril (1.026,35 km²) e junho (1.120,2 km²).

Levando em conta dados do Deter, já foram derrubados mais de 31 mil km² de Amazônia desde o início do governo Bolsonaro, em 2019. Isso equivale a, aproximadamente, mais de 720 km² de floresta indo ao chão mensalmente, o que representa mais de 450 parques Ibirapuera destruídos todo mês.

O valor é consideravelmente superior ao que se via em mandatos presidenciais anteriores. De agosto de 2015 (início do novo Deter) até o afastamento da presidente Dilma Rousseff (PT) pela abertura do processo de impeachment, em maio de 2016 (nove meses), foram derrubados cerca de 364 km² de Amazônia por mês.

Nos 32 meses do governo de Michel Temer (MDB), já levando em conta os meses de afastamento de Dilma, foram desmatados cerca de 420 km² de Amazônia por mês.