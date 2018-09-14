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Comprova

Tatuagens de Che Guevara e Lenin em vice do PT são falsas

Foto que circula nas redes sociais foi digitalmente alterada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 23:46

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 23:46

A foto da vice na chapa de Fernando Haddad (PT) à Presidência da República, Manuela D'Ávila (PCdoB), com tatuagens de Che Guevara e Lenin é falsa. Compartilhada nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, a imagem foi manipulada para inserir os desenhos dos líderes comunistas na pele deputada estadual do Rio Grande do Sul.
A checagem foi feita pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de mídia do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. A verificação envolveu profissionais de GaúchaZH, Estadão, UOL, Poder 360 e Gazeta Online.
Tatuagens de Che Guevara e Lenin em Manuela são falsas Crédito: Reprodução
Por meio de uma busca reversa feita com o Google, o projeto Comprova localizou a imagem original em perfis do Twitter. Na foto original, Manuela aparece sem as tatuagens de Che Guevara e Lenin. Assinada por RLippi Cartoons, a imagem manipulada foi compartilhada pelo Facebook, pelo Twitter e pelo WhatsApp.
O Comprova também identificou outra foto, semelhante à manipulada, feita no mesmo dia. Foi produzida pelo repórter Lucas Rivas, da Rádio Guaíba, de Porto Alegre, no dia 10 de novembro de 2017 durante entrevista ao programa Esfera Pública. O jornalista publicou a foto em seu Twitter e o post foi retuitado pelo perfil da rádio. Procurado, ele confirmou a autoria do registro.
Manuela D'Ávila não tem tatuagem de Lenin no braço esquerdo Crédito: Lucas Rivas/Rádio Guaíba
Em 21 de novembro de 2017, a própria Manuela denunciou a manipulação da foto em sua página oficial no Facebook. "Aumentaram minhas olheiras (...) e fizeram mais tatuagens no meu corpo", escreveu a deputada. "Tenho muitas tatuagens mesmo e as exibo porque são lindas. Não são esses desenhos feinhos que vocês fizeram de Lenin e Che", completou.

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