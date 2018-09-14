Tatuagens de Che Guevara e Lenin em vice do PT são falsas

A foto da vice na chapa de Fernando Haddad (PT) à Presidência da República, Manuela D'Ávila (PCdoB), com tatuagens de Che Guevara e Lenin é falsa. Compartilhada nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, a imagem foi manipulada para inserir os desenhos dos líderes comunistas na pele deputada estadual do Rio Grande do Sul.