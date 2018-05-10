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Saída temporária

Suzane Richthofen e Anna Jatobá ganham saída da prisão por Dia das Mães

As duas já deixaram a penitenciária e devem retornar à cadeia na terça-feira

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 14:47
Suzane von Richthofen foi condenada a prisão pela morte dos pais, em 2002 Crédito: Arquivo
Condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, em 2002, a presa Suzane von Richthofen deixou a penitenciária feminina de Tremembé, na manhã desta quinta-feira, 10, para passar o Dia das Mães em liberdade.
Outra presa famosa, Anna Carolina Jatobá, condenada a 26 anos e oito meses de cadeia pela morte da enteada Isabela Nardoni, também foi beneficiada com a saída temporária correspondente ao dia em que se prestam homenagens às mães. Ela saiu do presídio um pouco antes da colega de prisão.
Suzane já era esperada pelo noivo e seguiu com ele para Angatuba, na região de Sorocaba, onde o empresário mora. O destino de Anna Jatobá não foi informado. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), as duas devem se apresentar de volta à Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, até as 17 horas de terça-feira, 15.
Anna Carolina Jatobá, madrasta de Isabela Nardoni, está presa em Tremembé desde 2008 Crédito: Reprodução | TV Globo
A presa cumpre pena desde 2006 e, há três anos, está em regime semiaberto. A Defensoria Pública de Taubaté entrou com pedido de progressão para o regime aberto, no qual o preso fica em liberdade. No último dia 3, Suzane foi submetida ao teste de Rorschach, avaliação psicológica também conhecida como "teste do borrão de tinta". O resultado é avaliado pela Justiça e há expectativa de que seja concedido a ela o regime aberto.
No caso de Anna Carolina, seu advogado também pediu a progressão de regime, alegando que ela já ficou o tempo legal na prisão e pode cumprir em casa o restante da pena. A presa foi condenada, juntamente com o marido, Alexandre Nardoni, pela morte de Isabela, jogada do sexto andar do prédio onde moravam, na zona norte de São Paulo, em março de 2008.

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