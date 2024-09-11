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Caso em SP

Suspeito de matar mulher é preso em hospital após ser atropelado

Vítima foi encontrada com ferimento na cabeça em imóvel na zona leste de São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 set 2024 às 08:29

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 08:29

Um homem de 24 anos suspeito de matar uma mulher foi preso dentro de um hospital na zona leste de São Paulo.
A vítima, de 26 anos, foi encontrada morta dentro de um imóvel na rua General Porfírio da Paz, na região da Sapopemba, na madrugada de segunda-feira (9). Ela tinha um ferimento na cabeça.
Assassinato é investigado pela Polícia Civil
Assassinato é investigado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/Governo de São Paulo
Investigadores do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) da Polícia Civil estiveram no local e, após ouvir depoimentos, identificaram o suspeito de assassinar a mulher.
Durante as buscas, os policiais souberam que o suspeito havia sido atropelado e estava internado no Hospital de São Mateus.
Os agentes então seguiram para o pronto-socorro e prenderam o homem, que foi encaminhado para a delegacia depois de receber alta médica.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito confessou o crime. Aos policiais ele afirmou ter discutido com a mulher e a agredido na sequência.
A ocorrência foi registrada como homicídio no 69° DP (Teotônio Vilela).

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