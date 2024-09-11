Suspeito de matar mulher é preso em hospital após ser atropelado

Um homem de 24 anos suspeito de matar uma mulher foi preso dentro de um hospital na zona leste de São Paulo.

A vítima, de 26 anos, foi encontrada morta dentro de um imóvel na rua General Porfírio da Paz, na região da Sapopemba, na madrugada de segunda-feira (9). Ela tinha um ferimento na cabeça.

Assassinato é investigado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/Governo de São Paulo

Investigadores do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) da Polícia Civil estiveram no local e, após ouvir depoimentos, identificaram o suspeito de assassinar a mulher.

Durante as buscas, os policiais souberam que o suspeito havia sido atropelado e estava internado no Hospital de São Mateus.

Os agentes então seguiram para o pronto-socorro e prenderam o homem, que foi encaminhado para a delegacia depois de receber alta médica.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito confessou o crime. Aos policiais ele afirmou ter discutido com a mulher e a agredido na sequência.