Suspeito de matar ex-namorada e a filha dela a facadas no RJ é preso

Mãe e filha são assassinadas a facadas dentro de casa em Angra dos Reis Crédito: Divulgação/Redes sociais

Um homem suspeito de matar a ex-namorada e a filha dela a facadas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na tarde de quarta-feira (3), foi preso no mesmo dia por policiais civis da delegacia do município. Ele foi identificado como Márcio de Oliveira Vicente, de 38 anos..

Os corpos de Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos, e da filha dela, Adriana Vasconcelos da Silva, de 19, foram encontrados esfaqueados na casa da família, em um condomínio de Angra dos Reis. No local, policiais foram informados por testemunhas que Márcio teria sido a última pessoa a entrar na residência. O suspeito, inclusive, chegou a se apresentar no local do crime, buscando informações sobre o que teria ocorrido com as vítimas.

Posteriomente, ao ser ouvido pela polícia, Márcio, que apresentava um corte no dedo, disse que tinha se ferido quando cortava cana em um sítio. Desconfiando da versão do suspeito, os policiais foram até a casa dele e encontraram uma calça jeans com marcas semelhantes a sangue.