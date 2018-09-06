Suspeito de esfaquear Bolsonaro usa redes para 'atacar' políticos

Suspeito de ter dado uma facada no candidato Jair Bolsonaro (PSL), Adélio Bispo de Oliveira mora em Montes Claros (MG) e atualmente está desempregado. Uma das últimas ocupações dele foi como servente de pedreiro, mas ele já trabalhou em cafeteria e hotel.
Nas redes sociais, Oliveira é um crítico recorrente de Bolsonaro. "Dá nojo só de ouvir que (sic) dizer que a ditadura deveria ter matado pelos uns 30 mil comunistas", escreveu ele em um dos posts mais recentes, em 1º de agosto.
Ele também publicou recentemente ataques a vice do candidato Geraldo Alckmin (PSDB), senadora Ana Amélia. "É ladra de projetos", escreveu ele também em agosto deste ano.
Desde o ano passado, Adélio move uma ação trabalhista contra uma construtora de Balneário Camboriú (SC), de onde foi demitido em 2015. O GLOBO falou com o advogado trabalhista Pedro Tiago Oliveira Santos, que defende o servente de pedreiro. Ele disse estar surpreso com a atitude do cliente.
"A última vez que falei com ele foi há um mês, coisas do processo. Estou vendo agora que foi ele que fez isso com o Bolsonaro", afirmou.
Nas redes sociais, Oliveira também se mostra um crítico da maçonaria. "Metade dos assassinatos no Brasil estão diretamente ligados a maçonaria, execuções por ordem de maçom, e isso gira em torno de 33 mil assassinatos no Brasil por este sistema satânico", postou em 2017.
Assim que foi identificado como suspeito da tentativa de homicídio contra Bolsonaro em Juiz de Fora, o servente de pedreiro passou a ser alvo de ataques de simpatizantes do candidato nas redes. No perfil dele no Facebook, apoiadores de Bolsonaro deixam mensagens com xingamentos e ameaças. "Não vai ficar assim seu lixo", "Vai diretamente para o inferno" e 'Assassino maldito" são algumas dessas mensagens.