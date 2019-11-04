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Saúde

SUS institui política de prevenção e tratamento de diabete

A lei já está em vigor, mas precisa de regulamentação do Poder Executivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 11:29

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 11:29

Atendimento no SUS: tentativa de desqualificação do serviço prejudica população mais carente Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Sistema Único de Saúde (SUS) adotará a Política Nacional de Prevenção do Diabete e de Assistência Integral à Pessoa Diabética. O texto foi sancionado pelo vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), presidente em exercício, na última quarta-feira (30). A lei já está em vigor, mas precisa de regulamentação do Poder Executivo.
O texto estabelece tratamento dos problemas de saúde relacionados a diabete e ações de prevenção contra a doença, com campanhas de conscientização sobre a medição dos índices glicêmicos. Confira algumas das diretrizes:
  • Ênfase em ações preventivas por meio de equipes multidisciplinares
  • Formação permanente de profissionais de saúde, pacientes, familiares e cuidadores
  • Desenvolvimento de metodologia de análise e avaliação dos serviços de saúde
  • Apoio científico às pesquisas contra a doença

Uma pesquisa de 2017 realizada pelo Ibope Inteligência mostrou que, no Brasil, o maior medo dos diabéticos em relação à doença é amputar algum membro do corpo, indicado por 32% deles.

Já o medo de doenças cardiovasculares como enfarte e acidente vascular cerebral (AVC) - que são a maior causa de morte de diabéticos segundo a Associação Americana de Diabetes e a Universidade de Chester, na Inglaterra - só atingiu 3% dos consultados.

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