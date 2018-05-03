Supremo encerra sessão sem definição sobre foro privilegiado

Crédito: Felipe Sampaio / SCO / STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) havia retomado, às 14 horas desta quarta-feira (2), o julgamento sobre a restrição do foro privilegiado para deputados federais e senadores. Mas a ministra Cármen Lúcia encerrou a sessão às 18h19. A discussão volta na quinta-feira (3), às 14h.

Dez ministros já concordaram com a tese do ministro Luís Roberto Barroso de que o foro privilegiado deve ser limitado aos crimes praticados no exercício do mandato e em função do cargo.

O ministro Alexandre de Moraes concorda com a restrição do foro privilegiado, mas em menor extensão. Para ele, a prerrogativa deveria valer para crimes cometidos a partir da diplomação dos parlamentares, independentemente de terem relação ou não com o cargo.