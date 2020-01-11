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Compra de Pasadena

STJ retoma aposentadoria de Gabrielli, ex-presidente da Petrobras

CGU havia suspendido o pagamento após processo aberto por causa da compra de Pasadena

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 12:01
  Crédito: Reprodução/STJ
O presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro João Otávio de Noronha, restabeleceu o pagamento da aposentadoria do ex-presidente da PetrobrasJosé Sérgio Gabrielli. A decisão foi em caráter liminar (provisória).
A aposentadoria havia sido cassada em dezembro pela CGU (Controladoria Geral da União) ?informação revelada pelo jornal Folha de S.Paulo.
Gabrielli foi presidente da estatal de 2005 a início de 2012 durante os governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, e também trabalhou como professor da UFBA (Universidade Federal da Bahia).

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A sanção foi aplicada após processo administrativo da CGU, aberto diante de denúncias de irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.
A operação, que, segundo investigações, gerou prejuízo à Petrobras, ocorreu durante a gestão de Gabrielli no comando da estatal, cujo Conselho de Administração era chefiado por Dilma.
Contra a decisão da CGU de cassar a aposentadoria, a defesa de Gabrielli alegou que ele estava licenciado do cargo de professor e que nenhum fato investigado tem relação com sua atuação docente.
O presidente do STJ concordou com o argumento.
"Não parece razoável a supressão da aposentadoria no cargo de professor em razão de falta ocorrida durante atividade funcional que não tenha relação com o vínculo previdenciário formado com a administração pública", escreveu Noronha na decisão liminar.
O ministro apontou ainda preocupação com a vida financeira de Gabrielli, que, diante da decisão do órgão de controle, deixa de ter uma renda mensal.
Assim, o ministro determinou, em caráter liminar, a suspensão do ato da CGU. Isso reestabelece o pagamento da aposentadoria a Gabrielli até que o STJ conclua o julgamento do caso.

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