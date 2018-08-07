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Riscos

STJ diz que falta de informação sobre risco cirúrgico gera dano moral

Segundo decisão, indenização deve ser paga mesmo que não seja identificada falha do médico

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 14:50
Informação sobre risco de procedimentos cirúrgicos deve ser clara e adequada a pacientes e responsáveis: falha em alertas pode gerar indenização Crédito: Reprodução/Pixabay
A falta de informação adequada sobre o risco de tratamentos e procedimentos cirúrgicos ao paciente e seus representantes legais, constitui falha na prestação do serviço e pode gerar indenização por danos morais. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que concedeu indenização por danos morais, de R$ 200 mil, a um paciente e seus pais, devido à falta da prestação de informações sobre o risco cirúrgico do procedimento ao qual foi submetido, o que não termiu a decisão adequada sobre o tratamento neurológico, conforme antencipou o colunista Ancelmo Góis. Médico e hospital serão responsáveis pelo pagamento da indenização. A decisão da Quarta Turma do STJ reforma acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF).
Segundo o ministro Luis Felipe Salomão, embora não haja no Brasil legislação específica que regulamente o dever de informação e o direito ao livre consentimento na relação médico-paciente, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê como direito básico do consumidor a informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, incluindo os eventuais riscos que possam apresentar.
O ministro afirma que o fato de toda cirurgia implicar riscos só reforça a necessidade do profissional de medicina informar de forma clara e específica sobre as adversidades dos procedimentos para o paciente. Para o ministro, no caso julgado, houve falha na prestação das informações, o que gera o dever de reparação dos danos extrapatrimoniais. Acompanhando o voto do ministro Salomão, o colegiado fixou a indenização por danos morais de R$ 100 mil para o paciente e de R$ 50 mil para cada um de seus pais.
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O paciente procurou o médico por causa de tremores no braço direito, decorrentes de traumatismo crânio-encefálico ocorrido após acidente em 1994, segundo os autos. Na consulta, realizada em 1999, o médico sugeriu um procedimento cirúrgico que teria anestesia local e duração máxima de duas horas. Após a cirurgia, no entanto, o paciente nunca mais voltou a andar, tornando-se dependente de cuidados. Segundo a família, o procedimento realizado foi diferente do proposto, com a aplicação de anestesia geral, sem que houvesse a prestação de informações adequadas.
A perícia técnica do TJDF concluiu que não houve erro médico e atestou que a piora clínica do paciente ocorreu por uma série de fatores, de forma que não seria possível atribuir exclusivamente ao ato cirúrgico o motivo do agravamento do seu estado de saúde. Em seu voto, no entanto, o ministro Salmão diz que o dano indenizável, neste caso, não é o dano físico, a piora nas condições físicas ou neurológicas dos pacientes. Todavia, este dano, embora não possa ser atribuído a falha técnica do médico  e que parece mesmo não ocorreu, conforme exsurge dos autos , poderia ter sido evitado diante da informação sobre o risco de sua ocorrência, que permitiria que o paciente não se submetesse ao procedimento.

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