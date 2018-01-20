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Política

STJ autoriza posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho

AGU havia entrado com recurso na última sexta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 17:02

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 17:02

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu neste sábado liminar autorizando a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho. O conteúdo da decisão do vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ainda não foi divulgado.
A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) durante audiência pública na Câmara Crédito: Gilmar Felix | Câmara dos Deputados
O governo já esperava para este fim de semana uma decisão do STJ, onde a Advocacia-Geral da União (AGU) havia entrado com recurso na última sexta-feira (19).
A posse foi barrada por decisão do juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, de Niterói. Desde então, o governo vinha tentando reverter a situação por meio de recursos, mas acumulou três derrotas, todas no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Só depois, o governo entrou com a liminar no STJ. O GLOBO mostrou que, mesmo barrada, Cristiane já exercia influência no Ministério do Trabalho.
PERFIL: Cristiane Brasil, a filha de Roberto Jefferson
No recurso apresentado na sexta-feira à Corte, a AGU alegou que a suspensão da posse tem prejudicado a administração pública. Isso porque a decisão em combate vem interferindo drasticamente no Poder Executivo Federal, provocando danos à gestão governamental, na medida em que coloca em risco o Ministério do Trabalho ao deixar a pasta sem comando, impedindo, via de consequência, a normal tramitação de importantes ações governamentais e sociais, argumentou a AGU.
Ainda segundo o recurso, é nítida a alta relevância das atribuições do Ministério, as quais vêm sendo diretamente afetadas pela impossibilidade da investidura da Sra. Cristiane Brasil Francisco no cargo de ministra do Trabalho. A AGU argumentou que, sobre os processos trabalhistas contra a deputada, qualquer do povo está sujeito a ser citado em uma ação como dessa natureza.
POLÊMICAS
Como O GLOBO revelou na semana passada, o dinheiro usado para pagar as parcelas de uma dívida trabalhista que Cristiane Brasil tem com um ex-motorista tem saído da conta bancária de uma funcionária lotada em seu gabinete na Câmara. Cristiane foi processada na Justiça trabalhista por dois ex-motoristas que alegaram não ter tido a carteira assinada enquanto eram empregados dela, conforme divulgou a TV Globo.
Uma das ações foi movida por Leonardo Eugênio de Almeida Moreira e, nesse caso, a nova ministra fez um acordo para pagar a ele R$ 14 mil, divididos em dez parcelas que começaram a ser repassadas em maio do ano passado. Acontece que saem da conta bancária de uma assessora de Cristiane, e não da própria deputada, os R$ 1,4 mil mensais. Cristiane alegou que reembolsava a funcionária de seu gabinete. O GLOBO, então, pediu os comprovantes de reembolsos à funcionária, o que foi negado pela deputada federal.

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