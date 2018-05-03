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STF retoma julgamento do foro privilegiado

Dez dos onze ministros já votaram pela restrição da prerrogativa, mas há duas teses divergentes na Corte

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 17:26
O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira, 3, o julgamento sobre a restrição do foro privilegiado para deputados federais e senadores, com a oposição de duas visões em torno do tema e o receio de integrantes da Corte de que um novo pedido de vista (mais tempo para análise) interrompa novamente o debate.
Até agora, dez ministros já concordaram com a tese do ministro Luís Roberto Barroso de que o foro privilegiado deve ser limitado aos crimes praticados no exercício do mandato e em função do cargo.
ACOMPANHE
 
Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski concordam com a restrição do foro privilegiado, mas em menor extensão. Para eles, a prerrogativa deveria valer para crimes cometidos a partir da diplomação dos parlamentares, independentemente de terem relação ou não com o cargo.
A tese apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, de restringir o foro por prerrogativa de função para qualquer crime cometido após a diplomação de deputados e senadores, acabaria com as mudanças de instância do processo quando os políticos encerram seus mandatos.
A sessão desta quinta-feira deve concluir o julgamento sobre a restrição do foro privilegiado. Falta apenas o voto do ministro Gilmar Mendes.

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