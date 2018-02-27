STF pede explicações à PGR sobre vazamento da delação da Odebrecht

Raquel Dodge, procuradora-geral da República Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido de explicações sobre vazamentos de uma parte que estava sigilosa da delação premiada dos executivos da Odebrecht. Em petição apresentada à corte, a empresa citou reportagens publicadas pela imprensa a partir de julho do ano com o conteúdo de depoimentos contando irregularidades cometidas pela empresa no exterior. A empreiteira sugeriu que a divulgação indevida foi feita pela PGR. No julgamento, os ministros da Segunda Turma do tribunal reclamaram da divulgação de informações secretas por parte de órgãos de investigação.

"Muitas vezes a imprensa recebe uma petição antes de ela entrar no protocolo do STF. Quem está sendo desrespeitado é o STF", protestou o ministro Dias Toffoli. "Recentemente, em um processo sob a minha relatoria, veículos de comunicação receberam um documento e parecer que tiveram conhecimento antes do relator. Parece ser uma prática recorrente", disse o relator da Lava-Jato, ministro Edson Fachin.

"Eu também tenho uma enorme preocupação com o vazamento de dados processuais cobertos pelo segredo de justiça. Os processos são passados para a imprensa antes mesmo de chegar à imprensa", reclamou o ministro Ricardo Lewandowski.

O pedido da Odebrecht chegou ao STF em outubro do ano passado. Na ocasião, a empresa pediu para que a corte adotasse as "medidas cabíveis" para apurar os responsáveis pelo vazamento. Segundo a defesa da empreiteira, as informações deveriam estar sob sigilo na PGR, sugerindo que os vazadores são ligados ao órgão. Na avaliação da Odebrecht, a divulgação de dados sigilosos compromete as investigações e coloca em risco a segurança dos delatores e de suas famílias.

Diante da constatação de que, por diversas vezes, documentos sigilosos e custodiados unicamente pela PGR estão sendo indevidamente compartilhados a terceiros e de que essas condutas, além de ocasionarem substantivos prejuízos aos colaboradores e à noticiante, amoldam-se a elementos típicos caracterizadores de infrações penais, requer-se a adoção das medidas cabíveis para elucidação desses fatos, com a identificação dos responsáveis pelos vazamentos de informações sigilosas, a efetiva punição deles e, ainda, a adoção de todas as medidas necessárias para que situações de tal jaez não se repitam, argumentaram os advogados da empresa.

Em outro ponto, informaram: Ao atingir organizações criminosas que estão no controle dos governos dos países latino-americanos, os colaboradores premiados e as empresas que compõem o grupo Odebrecht podem ser alvo de represálias de diversas naturezas, como bloqueios patrimoniais e constrições de direitos irregulares.

A empresa citou em ordem cronológica várias reportagens com menção ao material sigiloso. A primeira delas é do dia 3 de julho, no jornal panamenho La Prensa. Em 1º de agosto, foi publicada reportagem no argentino La Nación. Em 2 de agosto, foi publicada uma matéria no GLOBO sobre corrupção no Peru, que depois foi reproduzida pelo jornal "El Comercio", do país vizinho. Em 13 e 14 de agosto, foi a vez respectivamente do jornal mexicano Aristegui Noticias e do espanhol El País. Em 16 de agosto, El Financiero, outro jornal mexicano, também publicou reportagem com informações sigilosas da delação da Odebrecht. Em 21 de agosto, foi seguido pelo venezuelano Los Reportes de Lichi.

A Odebrecht informou ter enviado um ofício à PGR em 25 de agosto de 2017, quando o procurador-geral da República era ainda Rodrigo Janot, comunicando o vazamento de parte da delação. Mesmo assim, em 12 de outubro de 2017, a procuradora-geral destituída da Venezuela, Luisa Ortega Díaz, publicou em sua conta no Twitter trecho de um vídeo da delação de Euzenando de Azevedo, um dos executivos da Odebrecht. Janot ficou no cargo até 17 de setembro, sendo sucedido por Raquel Dodge.

Nesse desiderato, a divulgação do vídeo de depoimento de um colaborador que se encontra sob sigilo e sob custódia de autoridades brasileiras causou ainda mais espécie e surpresa à noticiante (Odebrecht), dada a expectativa de que, no mínimo, seriam respeitadas as instituições nacionais, diz a defesa da Odebrecht.