STF mantém cancelamento de 48 mil títulos eleitorais no ES

Crédito: Rafael Neddermeyer | Fotos Públicas | Divulgação

Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (26) manter o cancelamento do título de eleitor de 48 mil capixabas que não fizeram o cadastramento biométrico, que ocorreu entre 2016 e 2018 no Estado. De acordo com Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no país há 3,4 milhões de títulos nessa situação porque os portadores não compareceram à revisão eleitoral. decidiu nesta quarta-feira (26) manter o cancelamento do título de eleitor de 48 mil capixabas que não fizeram o, que ocorreu entre 2016 e 2018 no Estado. De acordo com, no país há 3,4 milhões de títulos nessa situação porque os portadores não compareceram à revisão eleitoral.

Espírito Santo, segundo o levantamento da BBC, o número de eleitores que não fizeram o cadastro e permanecem impedidos de votar equivale a 1,7% do total de pessoas aptas a ir às urnas no Estado. Já no país inteiro, os títulos cancelados podem representar uma queda de 2,2% dos votos no dia 7 de outubro. No, segundo o levantamento da BBC, o número de eleitores que não fizeram oe permanecem impedidos de votar equivale a 1,7% do total de pessoas aptas a ir às urnas no Estado. Já no país inteiro, os títulos cancelados podem representar uma queda de 2,2% dos votos no dia 7 de outubro.

cadastro, por exemplo, títulos em duplicidade e eleitores falecidos. Portanto, não é correto afirmar que 3,4 milhões de eleitores vão ficar de fora das eleições. Com isso, não seria possível inserir todos os títulos no cadastro da Justiça Eleitoral novamente, sem antes passar um pente fino nos dados. Os ministros do STF explicaram que o recadastramento servia não apenas para cadastrar os dados das impressões digitais dos eleitores, mas também para verificar quem está apto a votar. Foram excluídos do, por exemplo, títulos em duplicidade e eleitores falecidos. Portanto, não é correto afirmar que 3,4 milhões de eleitores vão ficar de fora das. Com isso, não seria possível inserir todos os títulos no cadastro danovamente, sem antes passar um pente fino nos dados.

votação. Em parecer enviado ao STF, o TSE afirmou que uma liminar concedida agora poderia prejudicar o calendário eleitoral, por falta de capacidade técnica de ampliar a lista de votantes agora. Ainda segundo o setor, a demanda envolveria custos e eventuais licitações ou aditamentos de contratos já firmados. Ainda segundo os ministros, inserir todas essas pessoas na lista de votantes às vésperas das eleições provocaria insegurança na. Em parecer enviado ao STF, o TSE afirmou que uma liminar concedida agora poderia prejudicar o calendário eleitoral, por falta de capacidade técnica de ampliar a lista de votantes agora. Ainda segundo o setor, a demanda envolveria custos e eventuais licitações ou aditamentos de contratos já firmados.

Barroso lembrou que a Justiça Eleitoral divulgou amplamente a necessidade de recadastramento por meio da biometria no período em que foi feito o procedimento. lembrou que aEleitoral divulgou amplamente a necessidade de recadastramento por meio da biometria no período em que foi feito o procedimento.

Ele também afirmou que, com base em dados do TSE, para restabelecer a validade dos títulos, seria preciso refazer a listagem de eleitores de 1.248 municípios afetadas pelos cancelamentos  o que seria operacionalmente complicado.

Constituição Federal, depende do alistamento eleitoral. Portanto, seria inconstitucional desconsiderar a revisão do eleitorado. Ainda segundo os ministros do STF, o voto universal, previsto na, depende do alistamento eleitoral. Portanto, seria inconstitucional desconsiderar a revisão do eleitorado.

Mais cedo, quando o assunto ainda era julgado pelo STF e havia a possibilidade de liberação de voto destes eleitores que não fizeram o recadastramento biométrico, o Gazeta Online consultou especialistas para saber se esse percentual, ainda que pequeno, poderia mudar o rumo das eleições, tanto na escolha do cargo de presidente quanto na disputa pelas vagas de governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS

Para o cientista político Francisco Albernaz, a depender das regiões onde moram os eleitores que tiveram o título cancelado, ou seja, dos municípios que passaram a exigir a biometria nestas eleições, o resultado da votação pode ter alguma influência. Entretanto, ele destaca que o principal ponto nesta questão é impedir que o eleitor exerça seu direito de voto por conta da biometria.

Mesário auxilia eleitora durante processo de votação Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE

"É uma burocracia. Em um cenário onde já existe a tendência dos eleitores não estarem ligando para eleições, deixar de permitir que eles votem por uma questão que, ao meu ver, é uma preciosidade, me parece algo errado. Quanto à possibilidade de impactar (no resultado), acredito que as possibilidades existem, mas não dá para dizer que vai mudar o rumo. Depende muito das regiões que tiveram mais dificuldades, que podem ser, por exemplo, o reduto eleitoral de um candidato que pode ser mais prejudicado no final das contas", analisa.

O cientista social Joilton Rosa defende que o STF mantenha a posição de não permitir que quem teve o título cancelado possa votar. Para ele, os eleitores têm direitos, como o voto, mas também possuem deveres, como a necessidade de fazer o recadastramento biométrico.

Assembleia Legislativa: especialistas vê impacto na escolha de deputados Crédito: Gazeta Online

"Por mais que o número pareça inexpressivo, 3 milhões de votos no Brasil podem sim decidir uma eleição. É claro que não há garantia de como vão votar estes 3 milhões, mas pode ser que este impacto pese mais para um candidato do que para outro. No Espírito Santo, a vantagem que as pesquisas mostram para o candidato que está à frente nas pesquisas para o cargo de governador, traz a análise de que estes 48 mil votos não devem mudar tanto (o resultado). Mas isso pode ter um significado diferente na disputa ao Senado, que está mais apertada, e até na eleição de deputados. A depender da coligação, 48 mil votos já garante um deputado eleito, por exemplo. Contudo, defendo que o STF mantenha a decisão. Primeiro, pela questão técnica, por já estarmos muito perto da votação, e também porque foi dada a oportunidade para que o eleitor pudesse fazer o recadastramento", analisa Joilton Rosa.

PARTIDO PEDIU MUDANÇA

O pedido de liminar para permitir que os eleitores que não fizeram a biometria pudeseem votar foi ajuizado, por meio de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). O tema entrou na pauta da sessão plenária do STF desta quarta (26).

Luís Roberto Barroso é relator do caso no STF Crédito: Nelson Jr | STF

O relator é o ministro Luís Roberto Barroso, que solicitou informações ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à Advocacia-Geral da União (AGU) e liberou a matéria para julgamento no Plenário do STF.

A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, afirmou na última segunda-feira (24) que eventual suspensão do cancelamento de títulos de eleitor comprometeria o calendário das eleições 2018.