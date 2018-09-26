STF julga liberar voto de 48 mil eleitores do ES com títulos cancelados

Urna: hora de decidir o futuro do ES e do país Crédito: Divulgação

A menos de duas semanas para a votação em primeiro turno, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir nesta quarta-feira (26) se vai manter o cancelamento do título de eleitor de 48 mil pessoas no Espírito Santo que não fizeram o recadastramento biométrico obrigatório. A decisão terá impacto sobre o voto de 3,3 milhões de eleitores do país que estão na mesma situação, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em termos comparativos, o número de eleitores que perderam o direito de votar no Brasil é superior ao eleitorado somado do Espírito Santo (com 2,7 milhões de pessoas aptas) e do Amapá (512 mil). Ou seja, a manutenção da decisão faria com que a população de dois Estados deixassem de ir às urnas, justamente por não ter feito o recadastramento da biometria.

48.807 eleitores que não fizeram o cadastro e estão impedidos de votar - número que equivale a 1,7% do total de pessoas aptar a ir às urnas no Estado. Já no país inteiro, os títulos cancelados podem representar uma queda de 2,2% dos votos do dia 7 de outubro. No Espírito Santo, segundo levantamento da BBC , sãoque não fizeram o cadastro e estão impedidos de votar - número que equivale a 1,7% do total de pessoas aptar a ir às urnas no Estado. Já no país inteiro, os títulos cancelados podem representar uma queda de 2,2% dos votos do dia 7 de outubro.

Diante da possibilidade de mudança, o Gazeta Online consultou especialistas para saber se esse percentual, ainda que pequeno, pode mudar o rumo das eleições, tanto na escolha do cargo de presidente quanto na disputa pelas vagas de governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS

Para o cientista político Francisco Albernaz, a depender das regiões onde moram os eleitores que tiveram o título cancelado, ou seja, dos municípios que passaram a exigir a biometria nestas eleições, o resultado da votação pode ter alguma influência. Entretanto, ele destaca que o principal ponto nesta questão é impedir que o eleitor exerça seu direito de voto por conta da biometria.

Mesário auxilia eleitora durante processo de votação Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE

"É uma burocracia. Em um cenário onde já existe a tendência dos eleitores não estarem ligando para eleições, deixar de permitir que eles votem por uma questão que, ao meu ver, é uma preciosidade, me parece algo errado. Quanto à possibilidade de impactar (no resultado), acredito que as possibilidades existem, mas não dá para dizer que vai mudar o rumo. Depende muito das regiões que tiveram mais dificuldades, que podem ser, por exemplo, o reduto eleitoral de um candidato que pode ser mais prejudicado no final das contas", analisa.

O cientista social Joilton Rosa defende que o STF mantenha a posição de não permitir que quem teve o título cancelado possa votar. Para ele, os eleitores têm direitos, como o voto, mas também possuem deveres, como a necessidade de fazer o recadastramento biométrico.

Assembleia Legislativa: especialistas vê impacto na escolha de deputados Crédito: Gazeta Online

"Por mais que o número pareça inexpressivo, 3 milhões de votos no Brasil podem sim decidir uma eleição. É claro que não há garantia de como vão votar estes 3 milhões, mas pode ser que este impacto pese mais para um candidato do que para outro. No Espírito Santo, a vantagem que as pesquisas mostram para o candidato que está à frente nas pesquisas para o cargo de governador, traz a análise de que estes 48 mil votos não devem mudar tanto (o resultado). Mas isso pode ter um significado diferente na disputa ao Senado, que está mais apertada, e até na eleição de deputados. A depender da coligação, 48 mil votos já garante um deputado eleito, por exemplo. Contudo, defendo que o STF mantenha a decisão. Primeiro, pela questão técnica, por já estarmos muito perto da votação, e também porque foi dada a oportunidade para que o eleitor pudesse fazer o recadastramento", analisa Joilton Rosa.

PARTIDO PEDIU MUDANÇA

O pedido de liminar para permitir que os eleitores que não fizeram a biometria possam votar foi ajuízado, por meio de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). O tema está na pauta da sessão plenária do STF desta quarta (26), que terá início às 14h.

Luís Roberto Barroso é relator do caso no STF Crédito: Nelson Jr | STF

O relator é o ministro Luís Roberto Barroso, que solicitou informações ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à Advocacia-Geral da União (AGU) e liberou a matéria para julgamento no Plenário do STF.

A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, afirmou na última segunda-feira (24) que eventual suspensão do cancelamento de títulos de eleitor comprometeria o calendário das eleições 2018.