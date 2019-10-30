Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • STF investigará assessor de Bolsonaro por postagem com vídeo das hienas
Mensagem em post

STF investigará assessor de Bolsonaro por postagem com vídeo das hienas

Filipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, será investigado no inquérito que apurar fake news e ameaças contra ministros. Em uma publicação, ele defende a mensagem de vídeo que comparou o tribunal a hienas

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 15:53
Corte do Supremo Tribunal Federal (STF)  Crédito: Nelson Jr./STF
Supremo Tribunal Federal (STF) vai abrir uma investigação contra Filipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, no inquérito criado para apurar fake news e ameaças contra integrantes da corte. O motivo é uma publicação em que ele defende a mensagem de um vídeo que comparou o tribunal a hienas.
Jair Bolsonaro (PSL) compartilhou na segunda-feira (28) um material em que partidos políticos, a imprensa e o STF são retratados como animais atacam um leão, retratado como o próprio presidente. Ele apagou a publicação e pediu desculpas no dia seguinte, mas Martins reforçou seu conteúdo.
"O establishment não gosta de se ver retratado, mas ele é o que ele é: um punhado de hienas que ataca qualquer um que ameace o esquema de poder que lhe garante benefícios e privilégios às custas do povo brasileiro. Isso só mudará quando o Brasil se tornar uma nação de leões", escreveu o assessor no Twitter na terça (29).
O Supremo discutiu o envio de um pedido de explicações para Bolsonaro com base no episódio, mas desistiu depois que o presidente se desculpou. Como Martins não fez o mesmo, ele será investigado.

Veja Também

Carlos Bolsonaro acessa gravações e nega ligação de portaria à casa do pai

Citação a Jair Bolsonaro pode levar caso Marielle ao STF

"Me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim, corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação", disse Bolsonaro ao jornal O Estado de S. Paulo na terça (29).
O chamado inquérito das fake news é alvo de críticas pesadas de apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente, escreveu em março que medidas tomadas na investigação se assemelhavam às de uma ditadura.
O caso também produziu controvérsia por ter sido aberto no STF sem consulta e participação do Ministério Público. A então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, buscou arquivar a investigação em diversas ocasiões.
O novo procurador-geral, entretanto, adotou comportamento diferente. Augusto Aras, indicado ao cargo em setembro por Bolsonaro, disse que não há inconstitucionalidade no inquérito.

Veja Também

Na charge do Amarildo: Sobre Leões e Hienas

Atrevimento de Bolsonaro não tem limites, diz Celso de Mello sobre vídeo das hienas

A AGU (Advocacia-Geral da União), que representa o governo, também tem dado pareceres favoráveis à continuidade do inquérito, cuja constitucionalidade é questionada em ações no próprio Supremo e na Justiça Federal de primeiro grau em Brasília.
Martins também foi convocado para prestar esclarecimentos na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) das fake news em funcionamento no Congresso.
Além de Martins, também foram chamados o chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), Fabio Wajngarten, e assessores que compõem um grupo batizado no Planalto de "gabinete da raiva" --Tercio Arnaud Tomaz, José Matheus Salles Gomes e Mateus Matos Diniz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Batata-doce: 5 formas de consumir e aproveitar os seus benefícios
Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados