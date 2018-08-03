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Justiça

STF inicia audiência pública sobre descriminalização do aborto

Serão ouvidas entidades médicas, religiosas e ONGs; ação discute interrupção da gravidez até 12ª semana

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 13:47
O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta sexta-feira, 3, a audiência pública (acompanhe abaixo) sobre a ação que pede a descriminalização do aborto até a 12.ª semana de gravidez. Nos dois dias de audiência  os trabalhos continuam na segunda-feira  45 pessoas serão ouvidas, entre representantes de entidades médicas, religiosas e jurídicas, além de ONGs e movimentos sociais.
O primeiro a expor será o Ministério da Saúde, que deve apresentar dados de procedimentos clandestinos no País  estima-se um milhão de abortos de forma induzida por ano. Do total, 15 mil sofrem complicações por causas do procedimento. Dessas, 200, em média, morrem anualmente.
O jornal Estado de São Paulo conversou com representantes de quatro entidades que serão ouvidas no STF entre esta sexta e segunda-feira para saber quais serão os principais argumentos apresentados.
Entre aqueles contrários à descriminalização, predominam organizações religiosas, como a Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB). Nomeado representante do órgão na audiência pública, dom Ricardo Hoepers, bispo de Rio Grande (RS), diz que, além de defender a vida desde a concepção, apresentará propostas de políticas alternativas ao aborto.
Não se resolve um mal com outro. Muitas mulheres recorrem ao aborto, mas não gostariam de fazer isso, se tivessem outras opções, por isso apresentaremos um levantamento das casas de acolhida criadas pela Igreja, afirma ele, referindo-se a um projeto em que mulheres que manifestam o desejo de abortar recebem orientação psicológica, médica e espiritual para que desistam da ideia.

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