STF inicia audiência pública sobre descriminalização do aborto

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta sexta-feira, 3, a audiência pública (acompanhe abaixo) sobre a ação que pede a descriminalização do aborto até a 12.ª semana de gravidez. Nos dois dias de audiência  os trabalhos continuam na segunda-feira  45 pessoas serão ouvidas, entre representantes de entidades médicas, religiosas e jurídicas, além de ONGs e movimentos sociais.

O primeiro a expor será o Ministério da Saúde, que deve apresentar dados de procedimentos clandestinos no País  estima-se um milhão de abortos de forma induzida por ano. Do total, 15 mil sofrem complicações por causas do procedimento. Dessas, 200, em média, morrem anualmente.

O jornal Estado de São Paulo conversou com representantes de quatro entidades que serão ouvidas no STF entre esta sexta e segunda-feira para saber quais serão os principais argumentos apresentados.

Entre aqueles contrários à descriminalização, predominam organizações religiosas, como a Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB). Nomeado representante do órgão na audiência pública, dom Ricardo Hoepers, bispo de Rio Grande (RS), diz que, além de defender a vida desde a concepção, apresentará propostas de políticas alternativas ao aborto.