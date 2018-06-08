STF desbloqueia bens de ex-presidente da Petrobras Crédito: Divulgação / STF

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o desbloqueio dos bens do ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli. Os bens estavam indisponíveis desde agosto de 2016 por decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). A medida era uma forma de garantir o pagamento de danos à União em caso de condenação de Gabrielli pelo superfaturamento nas obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.

Além do ex-presidente da Petrobras, outros investigados tiveram bens bloqueados no mesmo processo. Ao todo, se houver condenação, o grupo terá de ressarcir os cofres públicos em R$ 960,9 milhões. O valor corresponde ao superfaturamento na obra calculado pelo TCU. No pedido, a defesa de Gabrielli argumentou que os bens só poderiam ser bloqueados pelo prazo máximo de um ano.

No entanto, o TCU vinha revalidando a medida, sem a conclusão das investigações. Segundo os advogados, houve "previsível agravamento da situação da financeira do impetrante" desde o bloqueio dos bens. "O TCU vem atuando sistematicamente de forma temerária ao determinar bloqueios de bens sem qualquer fundamento. Como se não bastasse, renova ilegalmente esses bloqueios e posterga o contraditório, na medida em que não enfrenta os argumentos levados pela defesa dos jurisdicionados, alegou a defesa. O STF não divulgou a íntegra da decisão de Lewandowski.