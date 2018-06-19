STF avalia se humor será permitido nas eleições

Ministros vão discutir o assunto durante a sessão de amanhã no Supremo Tribunal Federal, em Brasília Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

Um tema que está na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira (18) pode, conforme o resultado, aplicar uma censura a emissoras de TV e rádios durante o período eleitoral. Os ministros vão julgar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida contra dispositivos da Lei das Eleições que impedem a veiculação de sátiras ou de opinião favorável ou contrária a candidatos e partidos em época de eleições.

Os dispositivos, que não afetam veículos impressos e internet, estão suspensos desde 2010. Na ocasião, houve uma decisão liminar favorável à ADI, que em seguida foi mantida pelos ministros por 6 votos a 3. Agora, o STF julgará o mérito da ação, que é movida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).

Se os ministros forem contrários ao que é pleiteado pela Abert, programas de TV como o Zorra Total, da TV Globo, não poderão usar o humor da maneira como têm utilizado após o fim das convenções partidárias, em 5 de agosto. O programa tem exibido sátiras dos possíveis presidenciáveis.

Professor da Faculdade de Direito da Uerj e advogado da Abert, Gustavo Binenbojm destaca que o prejuízo não seria apenas para programas de humor na TV e no rádio. Um dos dispositivos questionados traz expressamente a proibição de difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes.

Quando se proíbe o rádio ou a TV de fazer análise favorável ou crítica a candidato, por exemplo, que apresenta contradição, ou a partido que, por exemplo, apresente plataforma de esquerda sendo liberal, mais do que proibir a imprensa de falar, impede-se o público de tomar contato com a matéria e de formar opinião para o voto, disse.

Os dispositivos questionados estão na lei desde 1997. Em 2015, contudo, uma alteração na lei adiou em mais um mês o início do período de restrição. Antes, era a partir de 1º de julho. Passou para após as convenções partidárias, que este ano serão finalizadas no início de agosto.

Até 2010, quando o STF concedeu liminar, o que acontecia era que no primeiro dia desse prazo os jornalistas informavam aos telespectadores que não se podia mais falar de política. Quando defendi o caso no STF, citei o jornalista Boris Casoy. Em uma ocasião, ele disse que, 'por esse absurdo', não poderia fazer os comentários críticos, lembrou Binenbojm.

ABUSO

Os dispositivos problemáticos foram incluídos na lei não por algum caso delicado de abuso na liberdade de expressão. Foram por mero interesse do Congresso em blindar-se de críticas e ridicularizações. A avaliação é a do pós-doutor pela Universidade de Coimbra e professor de Direito do Ibmec, Marco Antonio Sabino.

Claramente, sempre foi o desejo de alguns políticos, ainda que enrustido. Os políticos colocaram os incisos para tentar cercear a liberdade dos veículos de comunicação, ressaltou.

Sabino também considera que a suspensão dos incisos, desde 2010, não levou prejuízos a candidatos ou ao debate político. Pelo contrário.

Pode ser que nas fake news estejam um argumento para a manutenção desses dispositivos. Pode ser que o recurso da sátira e do bom humor possa ser usado para difundir notícias não verdadeiras. Mas não me lembro de caso em que foi declarado o abuso do uso de sátira, pontuou.

O advogado eleitoral Rodrigo Lisbôa Corrêa acredita que no STF os dispositivos serão declarados inconstitucionais.

A expectativa é que seja mantida a liberdade de imprensa. Ela só encontra limite na veiculação de fato sabidamente inverídico ou sensível à honra do candidato, comentou.

ENTENDA O CASO

Lei das Eleições

Lei 9.504/97

É a que estabelece as normas para as eleições. No artigo 45, vedou sátiras e opiniões contrárias a candidatos ou partidos a partir de determinado período.

Incisos

A Abert questionou os incisos II e III no STF, em 2010, que acabaram suspensos até decisão final de mérito.

Os textos

- O inciso II veda: usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito.

- O inciso III veda: veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes.

Situação