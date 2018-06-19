STF avalia se humor será permitido nas eleições

Um tema que está na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira (18) pode, conforme o resultado, aplicar uma censura a emissoras de TV e rádios durante o período eleitoral. Os ministros vão julgar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida contra dispositivos da Lei das Eleições que impedem a veiculação de sátiras ou de opinião favorável ou contrária a candidatos e partidos em época de eleições.
Os dispositivos, que não afetam veículos impressos e internet, estão suspensos desde 2010. Na ocasião, houve uma decisão liminar favorável à ADI, que em seguida foi mantida pelos ministros por 6 votos a 3. Agora, o STF julgará o mérito da ação, que é movida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).
Se os ministros forem contrários ao que é pleiteado pela Abert, programas de TV como o Zorra Total, da TV Globo, não poderão usar o humor da maneira como têm utilizado após o fim das convenções partidárias, em 5 de agosto. O programa tem exibido sátiras dos possíveis presidenciáveis.
Professor da Faculdade de Direito da Uerj e advogado da Abert, Gustavo Binenbojm destaca que o prejuízo não seria apenas para programas de humor na TV e no rádio. Um dos dispositivos questionados traz expressamente a proibição de difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes.
Quando se proíbe o rádio ou a TV de fazer análise favorável ou crítica a candidato, por exemplo, que apresenta contradição, ou a partido que, por exemplo, apresente plataforma de esquerda sendo liberal, mais do que proibir a imprensa de falar, impede-se o público de tomar contato com a matéria e de formar opinião para o voto, disse.
Os dispositivos questionados estão na lei desde 1997. Em 2015, contudo, uma alteração na lei adiou em mais um mês o início do período de restrição. Antes, era a partir de 1º de julho. Passou para após as convenções partidárias, que este ano serão finalizadas no início de agosto.
Até 2010, quando o STF concedeu liminar, o que acontecia era que no primeiro dia desse prazo os jornalistas informavam aos telespectadores que não se podia mais falar de política. Quando defendi o caso no STF, citei o jornalista Boris Casoy. Em uma ocasião, ele disse que, 'por esse absurdo', não poderia fazer os comentários críticos, lembrou Binenbojm.
ABUSO
Os dispositivos problemáticos foram incluídos na lei não por algum caso delicado de abuso na liberdade de expressão. Foram por mero interesse do Congresso em blindar-se de críticas e ridicularizações. A avaliação é a do pós-doutor pela Universidade de Coimbra e professor de Direito do Ibmec, Marco Antonio Sabino.
Claramente, sempre foi o desejo de alguns políticos, ainda que enrustido. Os políticos colocaram os incisos para tentar cercear a liberdade dos veículos de comunicação, ressaltou.
Sabino também considera que a suspensão dos incisos, desde 2010, não levou prejuízos a candidatos ou ao debate político. Pelo contrário.
Pode ser que nas fake news estejam um argumento para a manutenção desses dispositivos. Pode ser que o recurso da sátira e do bom humor possa ser usado para difundir notícias não verdadeiras. Mas não me lembro de caso em que foi declarado o abuso do uso de sátira, pontuou.
O advogado eleitoral Rodrigo Lisbôa Corrêa acredita que no STF os dispositivos serão declarados inconstitucionais.
A expectativa é que seja mantida a liberdade de imprensa. Ela só encontra limite na veiculação de fato sabidamente inverídico ou sensível à honra do candidato, comentou.
ENTENDA O CASO
Lei das Eleições
Lei 9.504/97
É a que estabelece as normas para as eleições. No artigo 45, vedou sátiras e opiniões contrárias a candidatos ou partidos a partir de determinado período.
Incisos
A Abert questionou os incisos II e III no STF, em 2010, que acabaram suspensos até decisão final de mérito.
Os textos
- O inciso II veda: usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito.
- O inciso III veda: veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes.
Situação
Desde 2010, por decisão da Justiça, as emissoras de rádio e TV não estão sendo submetidos a esses dispositivos. Amanhã, o STF vai analisar o mérito da questão para uma resposta definitiva.