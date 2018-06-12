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Brasília

STF adia decisão sobre bloqueio de bens de Aécio Neves

Dois ministros são favoráveis a bloqueio de R$ 1,6 milhão, e um é contrário

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 19:56
Aécio Neves (PSDB-MG), senador Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Um pedido de vistas do ministro Luiz Fux adiou a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre um pedido de bloqueio de bens do senador Aécio Neves (PSDB-MG). Luís Roberto Barroso e Rosa Weber votaram para realizar um bloqueio de bens de R$ 1,6 milhão caso o senador seja condenado no processo do caso da JBS. O relator, ministro Marco Aurélio Mello, tinha votado contra a medida.
O pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) era de um bloqueio de R$ 5,6 milhões. Barroso, porém, entendeu em reduzir o valor para cobrir apenas um eventual pagamento de multa pedida pela PGR na ação. O montante adicional se referia a uma eventual indenização por danos morais coletivos. Barroso sustentou em seu voto que, como relator da execução penal do processo do mensalão, verificou que vários condenados justificaram não poder pagar a multa ao fim do processo.
"A gente não deve trabalhar com abstrações, mas com a vida real. Na vida real, se não tiver arresto (bloqueio), não haverá recebimento da multa. Entendo que, nesse tipo de atividade, pagamento da pena pecuniária é tão ou mais importante que a privativa de liberdade", declarou Barroso.
Marco Aurélio, que já tinha votado, ressaltou que a medida não pode ser aplicada a quem ainda não foi condenado. Afirmou que somente se tivesse sido indicado algum sinal de que o senador estaria se desfazendo do patrimônio o bloqueio poderia ser realizado.
"Nada impede que o Ministério Público, diante de sinais de afastamento do patrimônio, da dilapidação, venha a recorrer pelo arresto", afirmou Marco Aurélio.
O ministro Alexandre de Moraes não chegou a votar, mas ponderou que seu entendimento é de que a medida só vale em caso de "dívida líquida e certa".
Barroso reconheceu que a sua decisão era justamente para inovar em relação a esse tema pela necessidade de se enfrentar os chamados "crimes do colarinho branco" com sanções financeiras. Diante do debate, Fux decidiu pedir vistas, adiando a decisão.

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