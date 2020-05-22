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Combate à Covid-19

SPTrans faz 25 autuações às empresas de ônibus por ausência de máscaras

Em nota, a empresa afirma que 'os usuários do transporte coletivo têm aderido ao uso obrigatório de máscara de proteção e as equipes da SPTrans permanecem fiscalizando'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 15:32

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 15:32

Equipe de higienização dos ônibus, realiza mais uma limpeza de um veículo que estaciona no terminal de Santana, zona norte de São Paulo
Equipe de higienização dos ônibus em São Paulo: forma de combate à Covid-19 Crédito: flickr/56254366@N04
Entre os dias 5 e 18 de maio, a SPTrans (empresa responsável pelo transporte público da cidade de São Paulo) registrou 25 autuações às empresas de ônibus por terem descumprido a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. O equipamento de proteção é obrigatório desde o último dia 4.
As 25 autuações aconteceram por descumprimento de motoristas, cobradores e fiscais. Em nota, a empresa afirma que "os usuários do transporte coletivo têm aderido ao uso obrigatório de máscara de proteção e as equipes da SPTrans permanecem fiscalizando".
A SPTRans não informou quais empresas foram autuadas. O valor da multa é de 750 tarifas (o equivalente a R$ 3.300,00).

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Além dos ônibus municipais, interestaduais e rodoviários o uso de máscara obrigatório no transporte vale para o Metrô, CPTM (Companhia de Paulista de Trens Metropolitanos), táxis e carros de aplicativos. A medida do governo estadual, sob gestão João Dória (PSDB), visa diminuir a propagação do novo coronavírus.
Desde que a pandemia começou, nove profissionais de empresas de ônibus morreram por Covid-19. Segundo levantamento do Sindmotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores do Transporte Rodoviário e Urbano de SP), 131 funcionários já contraíram a doença e outros 520 aguardam o resultado dos exames.

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