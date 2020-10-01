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Que calor

SP volta a registrar 37,1ºC e iguala segunda maior marca de temperatura

A cidade de São Paulo manteve registro de dia mais quente do ano nesta quinta (1º), com a mesma temperatura registrada no dia anterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 18:06

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 18:06

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Com temperatura máxima de 37,1 ºC registrada na estação do Mirante de Santana, na zona norte, na tarde desta quinta-feira (1º), a cidade de São Paulo manteve registro de dia mais quente do ano, mesma temperatura registrada no dia anterior.
O patamar permanece como segundo maior marca da história, desde o início das medições oficiais feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1943. O recorde de calor na cidade continua sendo os 37,8 ºC registrados em 17 de outubro de 2014.
Veja a lista dos recordes de temperatura na cidade de São Paulo:
  • 37,8 ºC em 17 de outubro de 2014
  • 37,1 ºC em 30 de setembro de 2020 e em 1.º de outubro de 2020
  • 37ºC em 20 de janeiro de 1999
  • 36,7 ºC em 19 de janeiro de 1999
  • 36,7 ºC em 21 de janeiro de 1999
  • 36,6 ºC em 31 de outubro de 2012

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