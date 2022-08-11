SP teve as menores temperaturas mínima e máxima do inverno nesta quinta-feira (11)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira (11) as menores temperaturas deste inverno. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura, a mínima média na capital foi de 9,7°C, enquanto a menor máxima média foi de 16,6°C.

Em Parelheiros, na zona sul, os termômetros marcaram 8,6°C menor mínima absoluta, registrada em um único local, do dia. Neste bairro foi também registrada a menor temperatura máxima absoluta do inverno, com 13,8°C.

Anterior a este valor, a menor temperatura máxima média do inverno havia ocorrido nesta quarta (10) com 16,9°C na cidade. Já a menor máxima absoluta do inverno, aquela temperatura registrada em um único local, continua sendo a ocorrida no dia 6 de agosto com 13,6°C em Parelheiros.

A menor temperatura mínima no ano foi registrada em 20 de maio, com 6,3°C de média na cidade. Já o recorde histórico, desde o início das medições em 2004, é de julho de 2021, com 3,2°C na capital.

Se levarmos em conta todo o ano de 2022, a menor temperatura máxima permanece a registrada em 18 de maio com 12,6°C de média na cidade. Já a menor máxima absoluta do ano, a registrada em um único local, ocorreu em Perus, na zona norte, no dia 18 de maio, com 11,5°C.

A máxima média mais baixa de todo histórico do CGE da Prefeitura de São Paulo, ocorreu em 24/07/2013 com 8,3°C na cidade. Já a menor absoluta desde 2004, ocorreu em 27/07/2013 em Parelheiros, Zona Sul e Freguesia do Ò com 7,6°C.

A média de temperatura mínima esperada para agosto é de 13,4°C e a média da máxima é de 24,4°C. Até esta quinta, conforme dados do CGE, a mínima está em uma média de 12,6°C e a máxima, em 22,8°C.

A razão das baixas temperaturas é um ciclone extratropical que chegou ao estado com força para quebrar a massa de ar seco que vinha mantendo o inverno ameno, com médias acima do normal para esta época do ano, explica Michael Pantera, meteorologista do CGE.

"Nessa semana, finalmente um sistema frontal associado com um ciclone extratropical conseguiu chegar ao estado de São Paulo com força para romper esse bloqueio, provocando chuvas mais significativas, intensas rajadas de vento e declínio acentuado das temperaturas", afirmou o meteorologista em comunicado divulgado pelo órgão.

Para os próximos dias, o ciclone deve se afastar do litoral paulista, provocando a melhora do tempo e a elevação da temperatura durante o dia. As madrugadas, porém, devem continuar geladas.

A previsão é que a sexta-feira (12) comece fria e com nebulosidade, mas que o tempo melhore ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre 9°C e 18°C. Não há previsão de chuva significativa.

No sábado (13), o sol deve ficar mais forte e a temperatura pode chegar a 23°C. A mínima, porém, continuará em torno de 9°C, segundo a previsão do CGE.

RAJADAS DE VENTO

As rajadas de vento que afetaram a cidade nesta quarta-feira (10) seguirão ocorrendo nesta quinta. De acordo com o CGE, os ventos ainda terão moderada intensidade, mas com tendência a diminuição.

Segundo o Corpo de Bombeiros, das 20h às 23h15 da quarta foram registrados 19 chamados para quedas de árvores na região metropolitana.

Durante o dia, pelo menos duas pessoas ficaram feridas com quedas de árvores, em um dia marcado por fortes ventos. A estrutura de um estande voou e caiu sobre um avião no aeroporto de Congonhas , na zona sul de São Paulo.

Segundo o CGE, às 14h foi registrado vento de 72,6 km/h em Congonhas.