SP suspende aulas na rede estadual por uma semana Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação

As aulas na rede pública estadual de ensino serão suspensas por uma semana, a partir de segunda-feira (16) e feita de forma gradual, informou o governo João Doria (PSDB) nesta sexta-feira (13).

O governo também recomenda que o setor privado faça o mesmo.

As medidas fazem parte de um pacote de providências tomadas pelo Executivo estadual para conter a disseminação do novo coronavírus.