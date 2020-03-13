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Coronavírus

SP suspende aulas na rede estadual por uma semana

As aulas na rede pública estadual de ensino serão suspensas por uma semana, a partir de segunda-feira (16) e feita de forma gradual, informou o governo João Doria (PSDB) nesta sexta-feira (13).

Publicado em 13 de Março de 2020 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 19:39
SP suspende aulas na rede estadual por uma semana Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação
As aulas na rede pública estadual de ensino serão suspensas por uma semana, a partir de segunda-feira (16) e feita de forma gradual, informou o governo João Doria (PSDB) nesta sexta-feira (13).
O governo também recomenda que o setor privado faça o mesmo.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
As medidas fazem parte de um pacote de providências tomadas pelo Executivo estadual para conter a disseminação do novo coronavírus.
O governador disse também que, assim como a prefeitura, mandou suspender os eventos organizados pelo Governo de SP. Ele recomendou ainda a suspensão de eventos com aglomerações acima de 500 pessoas, como shows e atividades esportivas.

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