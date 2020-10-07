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Saúde

SP registra 1,017 milhão de casos e 36,7 mil óbitos pela Covid-19

Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (7), o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 43% no Estado e de 42% na região metropolitana da capital

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 14:46
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O Estado de São Paulo registra até o momento 1.016.755 casos confirmados da covid-19 e 36.669 óbitos pela doença, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (7). Entre ontem (6) e hoje (7), foram contabilizados 5.916 novos casos, aumento de 0,6% em 24h, e 179 novos óbitos, alta de 0,5%. O índice de ocupação dos leitos de UTI é de 43% no Estado e de 42% na região metropolitana da capital.
O secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, anunciou que a partir da próxima semana será realizado inquérito sorológico entre professores e alunos sorteados da rede estadual de ensino a fim de avaliar a circulação do vírus. Nesta quarta-feira (7), 200 mil alunos realizam atividades dentro das escolas estaduais.
Segundo Gorinchteyn, o inquérito será realizado a partir da terça-feira (13) em 20 municípios, com a participação de cinco escolas por município e de 100 alunos por escola. O inquérito será feito também com a participação de todos os servidores.

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