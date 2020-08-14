SP atinge menor ocupação de UTI desde o início da reabertura, diz governo

O vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) anunciou nesta sexta-feira (14) que o estado de São Paulo atingiu a menor ocupação de UTI desde o início da reabertura, de 57,8%.
O índice é o menor desde o início de junho, quando começou o Plano São Paulo, de reabertura dos setores econômicos.
Segundo Garcia, em todas as regiões do estado, o índice pela primeira vez não ultrapassa 80%.
O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou também quedas nos pedidos de internação. "Em maio, mês mais crítico tinhamos algo em torno de 48 pedidos de internação por dia. Agora, em agosto, estamos com 29 pedidos de internação por dia".