Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • SP atinge menor ocupação de UTI desde o início da reabertura, diz governo
Coronavírus

SP atinge menor ocupação de UTI desde o início da reabertura, diz governo

O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou também quedas nos pedidos de internação. 'Em maio, mês mais crítico tinhamos algo em torno de 48 pedidos de internação por dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 14:47

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 14:47

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas durante entrevista coletiva
Prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB)  Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress
O vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) anunciou nesta sexta-feira (14) que o estado de São Paulo atingiu a menor ocupação de UTI desde o início da reabertura, de 57,8%.
O índice é o menor desde o início de junho, quando começou o Plano São Paulo, de reabertura dos setores econômicos.
Segundo Garcia, em todas as regiões do estado, o índice pela primeira vez não ultrapassa 80%.
O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou também quedas nos pedidos de internação. "Em maio, mês mais crítico tinhamos algo em torno de 48 pedidos de internação por dia. Agora, em agosto, estamos com 29 pedidos de internação por dia".

Veja Também

Jovens que trabalham fora são os mais afetados pela Covid em São Paulo

Caso Coronavac seja eficaz, São Paulo pedirá liberação à Anvisa em outubro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados