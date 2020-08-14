SP atinge menor ocupação de UTI desde o início da reabertura, diz governo

Prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress

O vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) anunciou nesta sexta-feira (14) que o estado de São Paulo atingiu a menor ocupação de UTI desde o início da reabertura, de 57,8%.

O índice é o menor desde o início de junho, quando começou o Plano São Paulo, de reabertura dos setores econômicos.

Segundo Garcia, em todas as regiões do estado, o índice pela primeira vez não ultrapassa 80%.