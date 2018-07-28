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Aliança

Solidariedade fecha apoio a Alckmin e defende Aldo Rebelo como vice

O Solidariedade homologou hoje (28) apoio ao pré-candidato do PSDB à Presidência da República Geraldo Alckmin.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 17:46

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 17:46

O pré-candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, chega para reunião com líderes do centrão Crédito: Reprodução/Instagem
O Solidariedade homologou hoje (28) apoio ao pré-candidato do PSDB à Presidência da República Geraldo Alckmin. Realizada pela manhã na capital paulista, a convenção do partido referendou, por unanimidade entre os delegados presentes, a aliança com o PSDB na corrida presidencial.
O Solidariedade apresentava na disputa eleitoral o nome de Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro dos governos de Lula e Dilma, como pré-candidato à Presidência.
Presidente nacional do partido, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, informou que trabalhará pela indicação do nome de Aldo, que ocupou os cargos públicos filiado ao PC do B, como candidato a vice-presidente na chapa de Alckmin.
PACIFICAÇÃO
Vou trabalhar até sábado que vem, quando acontece a convenção nacional do PSDB, pela indicação do nome do Aldo, que considero um homem de esquerda e que pode defender o emprego e o desenvolvimento no próximo governo, disse o presidente do partido.
Ao discursar, Aldo afirmou que percorreu nos últimos meses vários estados, propondo uma agenda da pacificação do país a empresários, representantes da classe média e dos trabalhadores.
Cumpri minha missão de levar a bandeira do partido pelos estados, defendendo a geração de empregos e a necessidade de reformas para defender o direito dos mais necessitados e dos nossos trabalhadores. Aldo Rebelo acrescentou que agora coloca-se como soldado do partido.
BLOCO
O Solidariedade forma um bloco partidário com outras quatro siglas: PRB, DEM, PR e PP. De acordo com Paulo Pereira, se o pré-candidato do Solidariedade à Presidência tivesse mais tempo de exposição na televisão conseguiria se viabilizar como candidato à Presidência.
Os cinco partidos decidiram retirar suas candidaturas para apoiarmos o Geraldo Alckmin. Passo a defender o nome do Aldo junto aos demais presidentes para o indicarmos como candidato a vice na chapa, afirmou.
Segundo Paulo Pereira, o bloco partidário das cinco legendas terá 28% de todo tempo do horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio, além de uma bancada já eleita de 164 deputados federais.

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