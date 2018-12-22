Sociedade Brasileira de pediatria alerta sobre presentes de Natal

Alerta para os pais sobre presentes para as crianças Crédito: Agencia Brasil

O segundo o vice-presidente da SBP, Edson Liberal, mesmo tendo tomado essas medidas, o médico aconselha que os pais vejam se o brinquedo não solta nenhuma peça, especialmente se for destinado a crianças de um a três anos de idade. Outra medida importante é adquirir brinquedos vendidos em lojas que tenham controle de nota fiscal, porque facilita que seja um brinquedo garantido.

Para famílias que tenham filhos em idades diferentes, a SBP orienta os pais a conversar com os filhos maiores para que eles se tornem parceiros de modo a evitar que os irmãos menores brinquem com produtos que tenham peças reduzidas.

ARMAS X BRINQUEDOS



Edson Liberal afirmou também que as pessoas devem evitar dar às crianças e adolescentes brinquedos como armas. O brinquedo tem que ser uma coisa lúdica. Uma arma não se entende como uma coisa lúdica. As pessoas devem ser desestimuladas a comprar armas como brinquedos, porque não estabelecem uma afetividade, uma relação boa com outras pessoas. Então, de preferência, não dar. Ele descartou também que brinquedos com pontas, como lanças, podem ferir os olhos das crianças e jovens, evoluindo às vezes para problemas como catarata. Tem uma série de contraindicações. Deve-se evitar.

Em relação às bicicletas, a recomendação é que as pessoas deem o brinquedo junto com itens de proteção, como capacete, protetores de mão, de cotovelos, de joelhos. Tem todo um paramento para a criança andar de bicicleta. Do mesmo modo, ele disse que o espaço onde a criança vai brincar tem que ser o mais seguro possível.

O vice-presidente da SBP disse que brinquedos eletrônicos são bons porque ajudam no desenvolvimento da criança, mas alerta os pais para a necessidade de compartilhar esse momento. É preciso que haja interatividade. O brincar é fundamental; mas com interatividade junto com pai, com a mãe, ou com uma pessoa da família. Brincar em conjunto. Não deixar a criança isolada com seu brinquedo.

RISCOS

