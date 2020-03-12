Subiu para 9 o número de mortes investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais por suspeita de contaminação de dietilenoglicol, substância encontrada na água utilizada pela cervejaria Backer na fabricação de cervejas.
Os novos casos investigados são de vítimas que morreram em abril e agosto de 2019, meses antes da Secretaria de Saúde de Minas Gerais notificar os primeiros casos de síndrome nefroneural no Estado. A síndrome, que afeta o sistema nervoso e os rins é um dos desdobramentos causados pela intoxicação de dietilenoglicol.
Até esta quinta-feira (12), a Polícia Civil investigava 42 casos de intoxicação, sendo que em nove deles, as vítimas morreram. Uma das vítimas que se encontra internada por contaminação é o capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro, 37 anos.
O engenheiro de Marataízes, que mora em Belo Horizonte, está internado em estado grave desde dezembro de 2019, após ingerir cervejas da Backer e passar mal. No sangue dele já foi detectada a presença de dietilenoglicol.
Sobe para 9 número de mortes investigadas por contaminação de cerveja
O Ministério da Agricultura já identificou a contaminação em mais de 50 lotes da cervejaria. A venda foi suspensa em mercados de todo o país e a fábrica está fechada, passando por perícia.