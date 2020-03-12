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Cervejaria Backer

Sobe para 9 número de mortes investigadas por contaminação de cerveja

Vítimas morreram em abril e agosto do ano passado, meses antes da Secretaria de Saúde de Minas Gerais notificar os primeiros casos de síndrome nefroneural

Publicado em 12 de Março de 2020 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 18:47
A substância dietilenoglicol foi encontrada em lotes da cerveja Belorizontina, da Backer Crédito: Fernando Madeira
Subiu para 9 o número de mortes investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais por suspeita de contaminação de dietilenoglicol, substância encontrada na água utilizada pela cervejaria Backer na fabricação de cervejas. 
Os novos casos investigados são de vítimas que morreram em abril e agosto de 2019, meses antes da Secretaria de Saúde de Minas Gerais notificar os primeiros casos de síndrome nefroneural no Estado. A síndrome, que afeta o sistema nervoso e os rins é um dos desdobramentos causados pela intoxicação de dietilenoglicol. 
Luiz Felippe está internado desde dezembro de 2019 após ingerir cerveja contaminada Crédito: Reprodução
Até esta quinta-feira (12), a Polícia Civil investigava 42 casos de intoxicação, sendo que em nove deles, as vítimas morreram. Uma das vítimas que se encontra internada por contaminação é o capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro, 37 anos. 
O engenheiro de Marataízes, que mora em Belo Horizonte, está internado em estado grave desde dezembro de 2019, após ingerir cervejas da Backer e passar mal. No sangue dele já foi detectada a presença de dietilenoglicol.
Sobe para 9 número de mortes investigadas por contaminação de cerveja
O Ministério da Agricultura já identificou a contaminação em mais de 50 lotes da cervejaria. A venda foi suspensa em mercados de todo o país e a fábrica está fechada, passando por perícia. 

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