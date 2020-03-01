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Acidente

Sobe para 6 o número de mortos no naufrágio no Amapá

De acordo com a Defesa Civil do Amapá, 46 pessoas sobreviveram ao naufrágio, entre passageiros e tripulantes

Publicado em 01 de Março de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 15:39
O barco Anna Karoline 3 realizava transporte de passageiros Crédito: Redes Sociais
Com a retomada das buscas neste domingo (1), subiu de três para seis o número de mortos durante o naufrágio do barco de passageiros Anna Karoline 3, no rio Amazonas, em trecho perto de Laranjal do Jari (AP). Não há uma estimativa de pessoas desaparecidas.
A embarcação partiu na sexta-feira (29) de um porto próximo a Macapá (AP) rumo a Santarém (PA) e naufragou por volta das 5h do dia seguinte. Segundo o capitão da embarcação, ventava forte no momento do acidente.
De acordo com a Defesa Civil do Amapá, 46 pessoas sobreviveram ao naufrágio, entre passageiros e tripulantes. Contrariando informação prévia da Marinha, o coronel do Corpo de Bombeiros Janary Picanço, afirmou que o barco não possuía uma lista oficial de passageiros. 
"Não temos como dizer a quantidade de pessoas desaparecidas", afirmou Picanço, em entrevista coletiva. Ele é o coordenador da Defesa Civil no Amapá.

LOCAL REMOTO

Cinco dos seis mortos são mulheres. Uma das vítimas já foi identificada, Marlene de Souza Alves. O acidente ocorreu em um local remoto, o que dificulta a logística.
O resgate está sendo feito em conjunto pelos governos estaduais do Pará e do Amapá, que enviaram 18 mergulhadores de resgate, além de médicos e aeronaves.
Neste domingo, foi aberto um centro de acolhimento em Macapá, para atender a familiares de desaparecidos e receber e identificar os corpos.

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