Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sobe para 42 número de mortos na Baixada Santista
São Paulo

Sobe para 42 número de mortos na Baixada Santista

No Guarujá foram 31 óbitos e ainda há 36 não localizados, de acordo com boletim atualizado nesta segunda-feira (9) pela Defesa Civil do Estado

Publicado em 09 de Março de 2020 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 18:59
A Baixada Santista registra nesta segunda-feira (9) 42 mortes depois das chuvas que atingiram a região na madrugada do último dia 3 Crédito: Reprodução/TV Globo
A Baixada Santista registra nesta segunda-feira (9) 42 mortes depois das chuvas que atingiram a região na madrugada do último dia 3. Até o momento estão desaparecidas 36 pessoas. Em Santos foram 8 óbitos e São Vicente, 3. No Guarujá foram 31 óbitos e ainda há 36 não localizados, de acordo com boletim atualizado nesta segunda-feira (9) pela Defesa Civil do Estado. As informações são da Agência Brasil.
Equipes do Instituto Geológico e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas reforçam as equipes técnicas municipais nas avaliações das áreas afetadas e no monitoramento do risco nos locais de buscas.
No Diário Oficial do Estado do último dia 4, o Governador João Doria homologou sumariamente os decretos municipais de situação de anormalidade de Guarujá (estado de calamidade pública), Santos e São Vicente (situação de emergência). No dia seguinte, esses decretos foram reconhecidos sumariamente no Diário Oficial da União.

Veja Também

Fiquei chocado com o volume de terra, diz Doria sobre deslizamentos

Nas últimas 24 horas, a contar das 6h de hoje foram registrados mais 8mm em Santos (34mm em 72h), 4mm no Guarujá (10mm em 72h) e 0mm em São Vicente (0mm em 72h).
A previsão para a hoje é calor, com a disponibilidade de umidade na atmosfera criando condições para a formação de áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva de curta duração em toda a faixa leste do estado, incluindo a Baixada Santista. A chuva virá com descargas elétricas e rajadas de vento. O acumulado previsto para hoje em Guarujá é 1mm.

Veja Também

Sem terremotos e furacões, Brasil precisa encarar as tragédias das chuvas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados