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Desastre humano

Sobe para 110 número de mortos em Brumadinho; há 238 desaparecidos

A lama se estende por uma área de 3,6 km² e por 10 km
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2019 às 22:24

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 22:24

Mais de 300 pessoas ficaram desaparecidas após rompimento de barragem em Brumadinho Crédito: Corpo de Bombeiros MG
Uma barragem da mineradora Vale se rompeu e ao menos uma transbordou nesta sexta-feira (25) em Brumadinho, cidade da Grande Belo Horizonte, liberando cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro no rio Paraopeba, que passa pela região. A lama se estende por uma área de 3,6 km² e por 10 km.
Até a noite desta quinta-feira (31), 110 corpos haviam sido encontrados. Desses, 71 já foram identificados, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas. Ainda há 238 desaparecidos, segundo a Defesa Civil de Minas Gerais.
A barragem 1, que se rompeu, é uma estrutura de porte médio para a contenção de rejeitos e estava desativada. Seu risco era avaliado como baixo, mas o dano potencial em caso de acidente era alto.
Pelos números 0800 285 7000 (Alô Ferrovia - prioritário) e 0800 821 5000 (Ouvidoria da Vale), a mineradora está recebendo informações sobre sobreviventes encontrados e desaparecidos, além de solicitações de apoio emergencial (abrigo, água, cesta básica, roupa, medicamento, transporte etc.). As autoridades, no entanto, pedem cautela nos contatos. Segundo o tenente Aihara, do Corpo de Bombeiros, ligações com informações falsas têm atrapalhado e atrasado o trabalho das equipes de buscas.
A Defesa Civil informou nesta quarta (30) que não precisa de novas doações para auxiliar as vítimas no momento.

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