Sobe para 1.285 numero de urnas eletrônicas com defeito

Urna eletrônica Crédito: Reprodução

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou, há pouco, para 1.285 o número de urnas eletrônicas que apresentaram defeito e precisaram ser substituídas em todo o país até as 16h. O número representa 0,025% do total de urnas utilizadas no pleito deste ano. Uma cidade, Três Coroas, no Rio Grande do Sul, passou a adotar a votação manual, segundo informações do tribunal.

Os estados que tiveram maior número de urnas com defeito foram Minas Gerais (366), Rio de Janeiro (138), Pernambuco (134), São Paulo (115), Sergipe (60), Rio Grande do Sul (57) e Tocantins (34).

A Justiça Eleitoral também registrou a prisão de dois candidatos: um em São Paulo, por propaganda eleitoral, que é proibida no dia da eleição; outro no Rio Grande do Sul, por fazer boca de urna. Ao todo 146 pessoas foram presas até o momento.