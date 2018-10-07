Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sobe para 1.285 numero de urnas eletrônicas com defeito
Substituição

Sobe para 1.285 numero de urnas eletrônicas com defeito

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou, há pouco, para 1.285 o número de urnas eletrônicas que apresentaram defeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 20:15

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 20:15

Urna eletrônica Crédito: Reprodução
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou, há pouco, para 1.285 o número de urnas eletrônicas que apresentaram defeito e precisaram ser substituídas em todo o país até as 16h. O número representa 0,025% do total de urnas utilizadas no pleito deste ano. Uma cidade, Três Coroas, no Rio Grande do Sul, passou a adotar a votação manual, segundo informações do tribunal.
Os estados que tiveram maior número de urnas com defeito foram Minas Gerais (366), Rio de Janeiro (138), Pernambuco (134), São Paulo (115), Sergipe (60), Rio Grande do Sul (57) e Tocantins (34).
A Justiça Eleitoral também registrou a prisão de dois candidatos: um em São Paulo, por propaganda eleitoral, que é proibida no dia da eleição; outro no Rio Grande do Sul, por fazer boca de urna. Ao todo 146 pessoas foram presas até o momento.
> TRE substitui 60 urnas eletrônicas no Estado de São Paulo
A votação se encerrou às 17h, conforme horário local de cada região. São 147.302.357 brasileiros aptos a escolher o presidente da República, os governadores de 26 estados e do Distrito Federal, 54 senadores, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados