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Folha de São Paulo

Skaf diz que foi incluído falsamente como apoiador de Carta aos Brasileiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-presidente da Fiesp, Paulo Skaf diz que seu nome foi incluído indevidamente entre os apoiadores da Carta aos Brasileiros e Brasileiras em De...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2022 às 17:31

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 17:31

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-presidente da Fiesp, Paulo Skaf diz que seu nome foi incluído indevidamente entre os apoiadores da Carta aos Brasileiros e Brasileiras em Defesa do Estado Democrático de Direito, que foi lida na Faculdade de Direito da USP na quinta-feira (11) e já conta com mais de 1 milhão de adesões.
Ele afirma à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que pedirá a retirada e que também não assinou a carta da Fiesp.
"Nem da USP nem da Fiesp. Nenhuma. Assim como fizeram comigo, devem ter feito com muitos. Uma vergonha", diz Skaf.
Na busca do site que abriga a carta, ele aparece como "Paulo Antonio Skaf, ex-presidente". A reportagem apurou que o CPF inserido para cadastro no site foi o do empresário.
Para fazer a adesão, o site pede somente dados básicos para cadastro da assinatura, como nome completo, CPF, endereço de email e ocupação.
Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, fraudadores tentaram incluir o nome de Sergio Moro (União Brasil) e incluíram os dados corretos, mas os organizadores da carta entraram em contato com a equipe do ex-juiz e atestaram se tratar de uma tentativa de falseamento.

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