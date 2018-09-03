Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sites e aplicativos para ajudar a decidir o voto
Eleições 2018

Sites e aplicativos para ajudar a decidir o voto

Iniciativas auxiliam os eleitores a conhecer mais os candidatos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 02:00

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 02:00

Aplicativo mostra se político responde a processo na Justiça Crédito: Carlos Alberto Silva
Só jogar no Google pode não bastar para encontrar informações relevantes sobre políticos que estão na praça há tempos e tampouco quanto aos novatos que se lançaram na disputa eleitoral este ano. Na tentativa de juntar vários desses dados  inclusive sobre processos judiciais, muitas vezes escondidos em sites pouco amigáveis de tribunais pelo país  páginas na internet e aplicativos para celular transformaram-se nas ferramentas da vez para os eleitores que pretendem votar sem dar um tiro no escuro.
A reportagem testou algumas delas, todas gratuitas. Não são perfeitas, mas, sim, podem ajudar. O fato de haver 28.596 candidatos em todo o país, sendo 827 somente no Espírito Santo, é um complicador para uma varredura completa. Assim, há segmentações. Alguns aplicativos são restritos a candidatos a determinados cargos, outros monitoram a atividade dos que já estão no poder.
O Detector de Ficha de Político (que antes se chamava Detector de Corrupção), por exemplo, tem na base dados governadores, vice-governadores e deputados federais eleitos em 2014; senadores eleitos desde 2010; presidente e vice-presidente; candidatos à Presidência da República, a vice e ao governo dos Estados.
Lá, é possível ver os processos aos quais os políticos respondem e o motivo de tais ações. Nem tudo é sobre crime de corrupção, por isso a mudança de nome. A iniciativa é do Instituto Reclame Aqui, o mesmo do site que registra queixas de consumidores. Ironicamente, quem tem reclamado muito da ferramenta são os políticos. Descobriram meu telefone. É sábado, domingo, feriado (recebendo ligações deles). Mas eu gravo tudo. Para o seu conhecimento tudo está sendo gravado, aí a coisa melhora um pouco, contou o presidente do Reclame Aqui, Maurício Vargas.
O aplicativo, que segundo Vargas já tem 1,5 milhão de downloads, é abastecido por 11 jornalistas, além de uma equipe de tecnologia da informação e advogados. Alguns deles são voluntários. Nem sempre toda a ficha está lá, dada a dificuldade de se encontrar alguns dados. O sistema conta também com a cooperação dos usuários  as informações que eles passam são checadas antes de serem inseridas. Se alguém é absolvido ou condenado, há atualização.
Isso tem um custo. De R$ 30 mil a R$ 40 mil por mês, disse o presidente do Reclame Aqui. Quem paga? Em tempos de maior ativismo nas redes sociais, também há mais circulação de teorias da conspiração. Só quero um país melhor. Só estamos devolvendo o que estamos ganhando honestamente no Brasil. É da campanha de quem? Não existe isso. Quem mantém (o detector) é o Reclame Aqui, afirmou Vargas.
Além do aplicativo, há o plug-in Vigie Aqui. Ele funciona no navegador Chrome e exibe os mesmos dados do aplicativo toda vez que aparece o nome de um dos políticos que constam no banco de dados.
RANKING
Já o site Ranking dos Políticos faz o que o nome sugere. Elenca, em ordem do melhor para o pior, os deputados federais e senadores. Os critérios são os que podem ser mensuráveis, como presença nas sessões, gastos com a cota parlamentar, processos e como atuou em votações e proposição de projetos. Esse ponto pode ser um pouco controverso porque há a classificação, feita pelo conselho do site, que estabelece se os posicionamentos foram bons ou ruins. Mas como é uma questão subjetiva, quem quiser pode avaliar de forma personalizada. Se você discorda de uma ou de todas as votações, tem a ferramenta Meu Ranking. Você faz o cadastro e personaliza a análise, você toma o lugar do conselho, detalhou Renato Dias, diretor executivo do Ranking dos Políticos.
MATCH
Há ainda páginas que pretendem fazer um match entre eleitores e candidatos, unindo opiniões convergentes, como o Tem Meu Voto e o Voz Ativa. Essas ferramentas, no entanto, ainda estão em fase de coleta de dados. É preciso que os eleitores informem suas preferências e posições sobre diversos temas e que os que disputam um cargo eletivo façam o mesmo.
CUIDADO
O economista Gil Castello Branco, da ONG Contas Abertas, é um entusiasta da tecnologia em busca da participação ativa dos eleitores. É um instrumento a mais para o eleitor consciente. Temos que acompanhar o que os nossos empregados estão fazendo. Do mais simples servidor público ao presidente da República, os patrões somos nós. Quando todos nós tivermos essa consciência, o país já terá mudado, conclamou.
Mas há alguns cuidados a serem adotados. O fato de a pessoa estar respondendo a um processo pode não significar nada. As pessoas têm que interpretar cada vez mais as informações e filtrar o que é mais relevante. O volume de informações disponibilizadas para esta eleição é importante, mas os novatos ficam opacos, para o bem ou para o mal, ressaltou Castello Branco.
FERRAMENTAS PARA SABER MAIS SOBRE OS POLÍTICOS
Detector de ficha de político
Tecnologia: O aplicativo usa tecnologia de reconhecimento facial. Você pode tanto digitar o nome do político quanto tirar uma foto da foto, por exemplo, de um santinho.
Processos: Mostra processos criminais, ações de improbidade administrativa e inquéritos a que cada político que consta na base de dados responde na Justiça.
Disponível: Android e iOS.
Detector de Ficha de Político: Aplicativo usa tecnologia de reconhecimento facial Crédito: Reprodução
Vigie aqui
Plug-in: É um plug-in a ser instalado no navegador. Mostra as mesmas informações do Detector de Ficha de Político toda vez que o nome de um dos políticos cadastrados aparece na página em que você está navegando na internet. Só funciona no computador.
Reclame Aqui: Assim como o Detector, é do Instituto Reclame Aqui.
Disponível: Google Chrome.
Vigie Aqui é um plug-in para navegador Crédito: Reprodução
Poder do Voto
Monitoramento: No aplicativo, você escolhe um deputado federal e três senadores, acompanha como eles votam durante o mandato e deixa sua opinião sobre isso. Assim, pode saber se o seu representante vota de acordo com os seus posicionamentos. Os políticos também recebem relatórios.
Ranking: Não gera ranking entre os políticos.
Disponível: Android e iOS.
Poder do Voto: No aplicativo, é possível ver votos de políticos Crédito: Reprodução
Ranking dos Políticos
Lista: O site, como o nome sugere, faz um ranking de deputados federais e senadores, do melhor para o pior. Há o ranking geral e também é possível fazer um recorte por Estado.
Critérios: Entre os critérios avaliados estão presença nas sessões, uso da cota parlamentar, processos e qualidade legislativa.
Disponível: Somente no site www.politicos.org.br.
Poder do Voto: No aplicativo, é possível ver votos de políticos Crédito: Reprodução
Appoie
 
Similares: No aplicativo você responde a perguntas para indicar suas posições ideológicas e orientar políticos sobre o que suas bases de apoio esperam deles. É possível encontrar políticos similares a você.
Coligação: Também mostra quais políticos da mesma coligação podem ser eleitos de carona no candidato em quem você pretende votar.
Disponível: Android e iOS.
Aplicativo Appoie mostra políticos similares a você Crédito: Reprodução
Tem meu voto
Match: Você responderá até sete perguntas sobre o que você quer para o Brasil. A cada resposta, uma seleção dos candidatos alinhados com o que você acredita aparecerá na tela. Haverá informações sobre deputados estaduais, federais e senadores.
Data: Estará pronto para que você encontre os candidatos a partir do próximo dia 10.
Disponível: Apenas no site temmeuvoto.com
 
Tem meu voto: Site vai apontar políticos alinhados ao eleitor Crédito: Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
SUS Capixaba: cuidado, acesso e dignidade
Imagem de destaque
Holdings: impactos no IBS/CBS na tributação das operações não onerosas
Imagem de destaque
Conseguiremos superar o mal-estar dos brasileiros?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados