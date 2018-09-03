Sites e aplicativos para ajudar a decidir o voto

Só jogar no Google pode não bastar para encontrar informações relevantes sobre políticos que estão na praça há tempos e tampouco quanto aos novatos que se lançaram na disputa eleitoral este ano. Na tentativa de juntar vários desses dados inclusive sobre processos judiciais, muitas vezes escondidos em sites pouco amigáveis de tribunais pelo país páginas na internet e aplicativos para celular transformaram-se nas ferramentas da vez para os eleitores que pretendem votar sem dar um tiro no escuro.
A reportagem testou algumas delas, todas gratuitas. Não são perfeitas, mas, sim, podem ajudar. O fato de haver 28.596 candidatos em todo o país, sendo 827 somente no Espírito Santo, é um complicador para uma varredura completa. Assim, há segmentações. Alguns aplicativos são restritos a candidatos a determinados cargos, outros monitoram a atividade dos que já estão no poder.
O Detector de Ficha de Político (que antes se chamava Detector de Corrupção), por exemplo, tem na base dados governadores, vice-governadores e deputados federais eleitos em 2014; senadores eleitos desde 2010; presidente e vice-presidente; candidatos à Presidência da República, a vice e ao governo dos Estados.
Lá, é possível ver os processos aos quais os políticos respondem e o motivo de tais ações. Nem tudo é sobre crime de corrupção, por isso a mudança de nome. A iniciativa é do Instituto Reclame Aqui, o mesmo do site que registra queixas de consumidores. Ironicamente, quem tem reclamado muito da ferramenta são os políticos. Descobriram meu telefone. É sábado, domingo, feriado (recebendo ligações deles). Mas eu gravo tudo. Para o seu conhecimento tudo está sendo gravado, aí a coisa melhora um pouco, contou o presidente do Reclame Aqui, Maurício Vargas.
O aplicativo, que segundo Vargas já tem 1,5 milhão de downloads, é abastecido por 11 jornalistas, além de uma equipe de tecnologia da informação e advogados. Alguns deles são voluntários. Nem sempre toda a ficha está lá, dada a dificuldade de se encontrar alguns dados. O sistema conta também com a cooperação dos usuários as informações que eles passam são checadas antes de serem inseridas. Se alguém é absolvido ou condenado, há atualização.
Isso tem um custo. De R$ 30 mil a R$ 40 mil por mês, disse o presidente do Reclame Aqui. Quem paga? Em tempos de maior ativismo nas redes sociais, também há mais circulação de teorias da conspiração. Só quero um país melhor. Só estamos devolvendo o que estamos ganhando honestamente no Brasil. É da campanha de quem? Não existe isso. Quem mantém (o detector) é o Reclame Aqui, afirmou Vargas.
Além do aplicativo, há o plug-in Vigie Aqui. Ele funciona no navegador Chrome e exibe os mesmos dados do aplicativo toda vez que aparece o nome de um dos políticos que constam no banco de dados.
RANKING
Já o site Ranking dos Políticos faz o que o nome sugere. Elenca, em ordem do melhor para o pior, os deputados federais e senadores. Os critérios são os que podem ser mensuráveis, como presença nas sessões, gastos com a cota parlamentar, processos e como atuou em votações e proposição de projetos. Esse ponto pode ser um pouco controverso porque há a classificação, feita pelo conselho do site, que estabelece se os posicionamentos foram bons ou ruins. Mas como é uma questão subjetiva, quem quiser pode avaliar de forma personalizada. Se você discorda de uma ou de todas as votações, tem a ferramenta Meu Ranking. Você faz o cadastro e personaliza a análise, você toma o lugar do conselho, detalhou Renato Dias, diretor executivo do Ranking dos Políticos.
MATCH
Há ainda páginas que pretendem fazer um match entre eleitores e candidatos, unindo opiniões convergentes, como o Tem Meu Voto e o Voz Ativa. Essas ferramentas, no entanto, ainda estão em fase de coleta de dados. É preciso que os eleitores informem suas preferências e posições sobre diversos temas e que os que disputam um cargo eletivo façam o mesmo.
CUIDADO
O economista Gil Castello Branco, da ONG Contas Abertas, é um entusiasta da tecnologia em busca da participação ativa dos eleitores. É um instrumento a mais para o eleitor consciente. Temos que acompanhar o que os nossos empregados estão fazendo. Do mais simples servidor público ao presidente da República, os patrões somos nós. Quando todos nós tivermos essa consciência, o país já terá mudado, conclamou.
Mas há alguns cuidados a serem adotados. O fato de a pessoa estar respondendo a um processo pode não significar nada. As pessoas têm que interpretar cada vez mais as informações e filtrar o que é mais relevante. O volume de informações disponibilizadas para esta eleição é importante, mas os novatos ficam opacos, para o bem ou para o mal, ressaltou Castello Branco.
FERRAMENTAS PARA SABER MAIS SOBRE OS POLÍTICOS
Detector de ficha de político
Tecnologia: O aplicativo usa tecnologia de reconhecimento facial. Você pode tanto digitar o nome do político quanto tirar uma foto da foto, por exemplo, de um santinho.
Processos: Mostra processos criminais, ações de improbidade administrativa e inquéritos a que cada político que consta na base de dados responde na Justiça.
Disponível: Android e iOS.
Vigie aqui
Plug-in: É um plug-in a ser instalado no navegador. Mostra as mesmas informações do Detector de Ficha de Político toda vez que o nome de um dos políticos cadastrados aparece na página em que você está navegando na internet. Só funciona no computador.
Reclame Aqui: Assim como o Detector, é do Instituto Reclame Aqui.
Disponível: Google Chrome.
Poder do Voto
Monitoramento: No aplicativo, você escolhe um deputado federal e três senadores, acompanha como eles votam durante o mandato e deixa sua opinião sobre isso. Assim, pode saber se o seu representante vota de acordo com os seus posicionamentos. Os políticos também recebem relatórios.
Ranking: Não gera ranking entre os políticos.
Disponível: Android e iOS.
Ranking dos Políticos
Lista: O site, como o nome sugere, faz um ranking de deputados federais e senadores, do melhor para o pior. Há o ranking geral e também é possível fazer um recorte por Estado.
Critérios: Entre os critérios avaliados estão presença nas sessões, uso da cota parlamentar, processos e qualidade legislativa.
Disponível: Somente no site www.politicos.org.br.
Appoie
Similares: No aplicativo você responde a perguntas para indicar suas posições ideológicas e orientar políticos sobre o que suas bases de apoio esperam deles. É possível encontrar políticos similares a você.
Coligação: Também mostra quais políticos da mesma coligação podem ser eleitos de carona no candidato em quem você pretende votar.
Disponível: Android e iOS.
Tem meu voto
Match: Você responderá até sete perguntas sobre o que você quer para o Brasil. A cada resposta, uma seleção dos candidatos alinhados com o que você acredita aparecerá na tela. Haverá informações sobre deputados estaduais, federais e senadores.
Data: Estará pronto para que você encontre os candidatos a partir do próximo dia 10.
Disponível: Apenas no site temmeuvoto.com