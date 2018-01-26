Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sisu: Confira os dez cursos mais procurados até o momento
Ensino Superior

Sisu: Confira os dez cursos mais procurados até o momento

Medicina, Direito e Administração estão entre os mais requisitados; inscrições terminam nesta sexta-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 22:39

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 22:39

Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Reprodução
O período para os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 se inscreverem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que dá acesso ao ensino superior em instituições públicas de todo o país, se encerra amanhã. Até as 18h desta quinta-feira, foram 1.812.401 de inscritos e 3.510.592 de inscrições.
>  Sisu: Medicina é o curso mais procurado no primeiro dia de inscrições
Confira abaixo os dez cursos mais concorridos até o momento, segundo informações do Ministério da Educação:
Medicina: 219.300 inscrições
Direito: 201.539
Administração: 185.813
Pedagogia: 159.205
Enfermagem: 120.999
Educação Física: 120.524
Psicologia: 94.203
Ciências Biológicas: 87.806
Ciências Contábeis: 79.532
Veterinária: 71.679

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados