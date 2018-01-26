Sisu: Confira os dez cursos mais procurados até o momento

O período para os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 se inscreverem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que dá acesso ao ensino superior em instituições públicas de todo o país, se encerra amanhã. Até as 18h desta quinta-feira, foram 1.812.401 de inscritos e 3.510.592 de inscrições.