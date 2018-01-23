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Até sexta-feira

Sisu abre inscrições nesta terça-feira

Ao todo estão sendo oferecidas 239.601 vagas em 130 instituições; interessados podem se cadastrar até sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 13:31

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 13:31

Sisu Crédito: Reprodução
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre do ano foram abertas nesta terça-feira, 23. Os interessados podem se cadastrar até sexta-feira, 26, pelo site do Sisu, sem a cobrança de taxas.
O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A inscrição pode ser feita pelo estudante que participou do Enem de 2017, obteve nota na redação diferente de zero e não esteja na situação descrita no item 1.10 do Edital do Enem 2017. É necessário ainda informar o número de inscrição e a senha mais atual cadastrada no exame.
Ao todo estão sendo oferecidas 239.601 vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
CRONOGRAMA
De 23/01 a 26/01  Período de inscrições
29/01  Resultado da chamada regular
29/01 a 07/02  Prazo para participar da lista de espera
30/01 a 07/02  Matrícula da chamada regular
09/02  Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data

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