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Manutenção da ordem

'Sistema de segurança está pronto para atuar', diz secretário de SP sobre atos

O general João Camilo Campos disse nesta sexta-feira (5) que a Polícia Militar de São Paulo está preparada 'da melhor forma' para controlar multidões nas manifestações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 17:39

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 17:39

Manifestação contra o governo na avenida Paulista
Manifestação contra o governo na avenida Paulista no último domingo (31) Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/Agência Estado
O general João Camilo Campos disse nesta sexta-feira (5) que a Polícia Militar de São Paulo está preparada "da melhor forma" para controlar multidões nas manifestações e que irá atuar da mesma forma nos atos de sábado e domingo.
"O sistema está pronto para atuar no sábado e domingo, buscamos o diálogo com os dois grupos antagônicos", disse o general.
Segundo ele, a polícia militar adotará como estratégia o uso de agentes "mediadores", que vão estimular o diálogo entre os manifestantes para evitar que "ordem seja quebrada". Ele também informou que haverá revista dos participantes para evitar que portem objetos que possam ser usados para agressão.

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