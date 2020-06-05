'Sistema de segurança está pronto para atuar', diz secretário de SP sobre atos

O general João Camilo Campos disse nesta sexta-feira (5) que a Polícia Militar de São Paulo está preparada "da melhor forma" para controlar multidões nas manifestações e que irá atuar da mesma forma nos atos de sábado e domingo.
"O sistema está pronto para atuar no sábado e domingo, buscamos o diálogo com os dois grupos antagônicos", disse o general.
Segundo ele, a polícia militar adotará como estratégia o uso de agentes "mediadores", que vão estimular o diálogo entre os manifestantes para evitar que "ordem seja quebrada". Ele também informou que haverá revista dos participantes para evitar que portem objetos que possam ser usados para agressão.