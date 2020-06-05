'Sistema de segurança está pronto para atuar', diz secretário de SP sobre atos

Manifestação contra o governo na avenida Paulista no último domingo (31) Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/Agência Estado

O general João Camilo Campos disse nesta sexta-feira (5) que a Polícia Militar de São Paulo está preparada "da melhor forma" para controlar multidões nas manifestações e que irá atuar da mesma forma nos atos de sábado e domingo.

"O sistema está pronto para atuar no sábado e domingo, buscamos o diálogo com os dois grupos antagônicos", disse o general.