Sindicato de São José dos Campos e Região fala em 24 mil fora do trabalho

68% dos 35 mil que trabalham nas fábricas estão em casa Crédito: Pexels/Pixabay

As cinco cidades de abrangência do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região já contam com 24 mil trabalhadores da categoria em casa, ou 68% dos 35 mil que trabalham nas fábricas instaladas nos municípios. Entre as empresas que liberaram parcialmente ou totalmente os empregados estão Embraer, General Motors (GM), Caoa Chery, Avibras, Eaton e JC Hitachi.

O sindicato decretou greve geral da categoria no último domingo e desde segunda-feira tem realizado mobilizações nas fábricas de São José dos Campos, Jacareí, Santa Branca, Caçapava e Igaratá. Os metalúrgicos reivindicam licença remunerada para todos, exceto nos casos de serviços essenciais.