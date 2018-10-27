Simpatizantes de Haddad fazem ato em Brasília

Simpatizantes do candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, fizeram hoje (27) um ato em favor do petista, em Ceilândia, no Distrito Federal, a 30 quilômetros do centro de Brasília.
A pé, com bandeiras vermelhas, os simpatizantes abordavam quem passava pelo centro da maior região administrativa do DF. Os manifestantes tocavam jingles de campanha e ocupavam a faixa de pedestres quando o semáforo fechava.
O ato intitulado Caminhada da Virada na Ceilândia foi convocado pelas redes sociais. Também há manifestações, caminhadas e bicicletadas em cidades do Ceará, Pernambuco e São Paulo.
Também foram convocadas pelo Facebook, carreatas neste sábado (27) em apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) no Distrito Federal e em Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina.