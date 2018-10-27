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2º Turno

Simpatizantes de Haddad fazem ato em Brasília

Simpatizantes do candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, fizeram hoje (27) um ato em favor do petista, em Ceilândia, no Distrito Federal, a 30 quilômetros do centro de Brasília
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 17:37

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 17:37

O candidato a presidência da República, Fernando Haddad fala com a imprensa após reunião com a chefe da missão de observação eleitoral da OEA, Laura Chinchilla, no hotel Matsubara. Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
Simpatizantes do candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, fizeram hoje (27) um ato em favor do petista, em Ceilândia, no Distrito Federal, a 30 quilômetros do centro de Brasília.
A pé, com bandeiras vermelhas, os simpatizantes abordavam quem passava pelo centro da maior região administrativa do DF. Os manifestantes tocavam jingles de campanha e ocupavam a faixa de pedestres quando o semáforo fechava.
O ato intitulado Caminhada da Virada na Ceilândia foi convocado pelas redes sociais. Também há manifestações, caminhadas e bicicletadas em cidades do Ceará, Pernambuco e São Paulo.
> Ciro Gomes vai gravar vídeo de apoio a Haddad, diz presidente do PDT
Também foram convocadas pelo Facebook, carreatas neste sábado (27) em apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) no Distrito Federal e em Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina.

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