Simpatizantes de Haddad fazem ato em Brasília

O candidato a presidência da República, Fernando Haddad fala com a imprensa após reunião com a chefe da missão de observação eleitoral da OEA, Laura Chinchilla, no hotel Matsubara. Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil

Simpatizantes do candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, fizeram hoje (27) um ato em favor do petista, em Ceilândia, no Distrito Federal, a 30 quilômetros do centro de Brasília.

A pé, com bandeiras vermelhas, os simpatizantes abordavam quem passava pelo centro da maior região administrativa do DF. Os manifestantes tocavam jingles de campanha e ocupavam a faixa de pedestres quando o semáforo fechava.

O ato intitulado Caminhada da Virada na Ceilândia foi convocado pelas redes sociais. Também há manifestações, caminhadas e bicicletadas em cidades do Ceará, Pernambuco e São Paulo.