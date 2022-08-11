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Folha de São Paulo

Signatários da carta de 1977 são homenageados em ato na USP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ato pela democracia no Largo de São Francisco também foram homenageados signatários da carta de 1977 que já morreram....
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 09:29

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 09:29

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ato pela democracia no Largo de São Francisco também foram homenageados signatários da carta de 1977 que já morreram.
Um deles foi o professor emérito e ex-diretor da Faculdade de Direito da USP Dalmo de Abreu Dallari, morto em abril de 2021, aos 90 anos. Aluno da instituição até 1957, passou a integrar o corpo docente em 1964. Com importante legado jurídico na área de direito do Estado, Dallari teve sua biografia marcada pela defesa dos direitos humanos e teve atuação importante na resistência à ditadura militar.
Participou, com o cardeal dom Paulo Evaristo Arns, da organização da Pontifícia Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, entidade que esteve à frente de ações de denúncia contra violações cometidas pelo regime militar e de apoio jurídico a perseguidos políticos.

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