Signatários da carta de 1977 são homenageados em ato na USP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ato pela democracia no Largo de São Francisco também foram homenageados signatários da carta de 1977 que já morreram.

Um deles foi o professor emérito e ex-diretor da Faculdade de Direito da USP Dalmo de Abreu Dallari, morto em abril de 2021, aos 90 anos. Aluno da instituição até 1957, passou a integrar o corpo docente em 1964. Com importante legado jurídico na área de direito do Estado, Dallari teve sua biografia marcada pela defesa dos direitos humanos e teve atuação importante na resistência à ditadura militar.