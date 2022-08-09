Signatários da Carta aos Brasileiros incluem 9 mil desempregados e 6 mil policiais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A lista de signatários da Carta aos Brasileiros, que será lida na quinta-feira (11) no Largo de São Francisco, tem um número expressivo de representantes da base da pirâmide social.
Até as 15h desta terça-feira (9), haviam colocado seu nome no site criado para o evento 9.627 desempregados, 6.876 policiais, 4.262 motoristas e 897 porteiros. No total, o número de adesões ultrapassou 800 mil.
Segundo os organizadores da Carta, os dados mostram que o movimento está longe de ser elitista. Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados buscam caracterizar a manifestação como algo descolado da realidade concreta da maioria das pessoas.
"Não é verdade isso. A infinidade de profissões contempladas na lista de adesões é tão grande que não se pode dizer que é algo elitista. Ao contrário, há uma parte enorme da população insatisfeita, que está procurando algum lugar para reverberar suas frustrações", diz o jornalista Miguel Matos, do site Migalhas, criador da página estadodedireitosempre.com, onde é possível assinar a Carta.