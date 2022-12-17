Show da dupla Maiara e Maraisa é interrompido após tiroteio no Mato Grosso

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa foi obrigada a interromper o show na Arena Acrivale, em Juara, Mato Grosso, devido a um tiroteio, na noite de sexta-feira (16). A informação foi confirmada pela assessoria da dupla.

Maiara e Maraisa interromperam um show por meia hora devido a um tiroteio Crédito: Divulgação

Em comunicado enviado à imprensa, a equipe das cantoras disse que a apresentação foi interrompida após 30 minutos de show devido a tiroteio envolvendo dois policiais. As cantoras, que tinham cantado apenas cinco músicas, foram retiradas imediatamente do palco.

"Ainda não temos notícias sobre vítimas. Maiara e Maraisa engrossam o coro de repúdio à violência", disse a equipe das cantoras, que não comentaram nada sobre o tiroteio nas redes sociais.