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Tensão

Show da dupla Maiara e Maraisa é interrompido após tiroteio no Mato Grosso

Em comunicado enviado à imprensa, a equipe das cantoras disse que a apresentação foi interrompida após 30 minutos de show devido a tiroteio envolvendo dois policiais

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 20:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 dez 2022 às 20:28
A dupla sertaneja Maiara e Maraisa foi obrigada a interromper o show na Arena Acrivale, em Juara, Mato Grosso, devido a um tiroteio, na noite de sexta-feira (16). A informação foi confirmada pela assessoria da dupla.
Maiara e Maraisa lançam perfume pela Jequiti
Maiara e Maraisa interromperam um show por meia hora devido a um tiroteio Crédito: Divulgação
Em comunicado enviado à imprensa, a equipe das cantoras disse que a apresentação foi interrompida após 30 minutos de show devido a tiroteio envolvendo dois policiais. As cantoras, que tinham cantado apenas cinco músicas, foram retiradas imediatamente do palco.
"Ainda não temos notícias sobre vítimas. Maiara e Maraisa engrossam o coro de repúdio à violência", disse a equipe das cantoras, que não comentaram nada sobre o tiroteio nas redes sociais.
Segundo o programa Cidade Alerta (Record), a confusão começou após um homem tentar assediar algumas mulheres durante o show. Neste momento, teve início a confusão com tiros e a várias pessoas correram para tentar se proteger.

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