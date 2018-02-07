Servidores do RJ farão bloco do 'sem salários' pra cobrar 13º de 2017

Servidores estaduais do Rio de Janeiro prometem realizar nesta quinta-feira (08), o bloco-protesto dos Servidores Sem Salários. Idealizado pela Associação dos Bombeiros Militares (Abmerj), o ato terá o apoio de outras categorias.

O encontro será às 10h, na Central do Brasil. Os funcionários seguem no aguardo do pagamento do 13º salário de 2017, devido a 167 mil pessoas.

"O objetivo do ato é repudiar o atraso do décimo terceiro de 2017, bem como o anúncio do governo de que não haverá pagamento de salário dos servidores antes do carnaval, além da falta de um calendário retornando os pagamentos para o segundo dia útil do mês", lamentou o presidente da Aberj, Mesac Eflaín.