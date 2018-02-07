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Protesto

Servidores do RJ farão bloco do 'sem salários' pra cobrar 13º de 2017

Cerca de 167 mil profissionais estão sem receber o benefício
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 16:55

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 16:55

Crédito: Pixabay
Servidores estaduais do Rio de Janeiro prometem realizar nesta quinta-feira (08), o bloco-protesto dos Servidores Sem Salários. Idealizado pela Associação dos Bombeiros Militares (Abmerj), o ato terá o apoio de outras categorias.
O encontro será às 10h, na Central do Brasil. Os funcionários seguem no aguardo do pagamento do 13º salário de 2017, devido a 167 mil pessoas.
"O objetivo do ato é repudiar o atraso do décimo terceiro de 2017, bem como o anúncio do governo de que não haverá pagamento de salário dos servidores antes do carnaval, além da falta de um calendário retornando os pagamentos para o segundo dia útil do mês", lamentou o presidente da Aberj, Mesac Eflaín.

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