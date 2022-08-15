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Folha de São Paulo

Serviços digitais da Prefeitura do Rio ficam fora do ar após ataque hacker

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que detectou um ataque hacker na madrugada desta segunda-feira (15). "Por segurança, o portal Cario...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 16:51

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 16:51

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que detectou um ataque hacker na madrugada desta segunda-feira (15). "Por segurança, o portal Carioca Digital, o Nota Carioca, o Rio Mais Fácil e outros serviços digitais estão indisponíveis", afirmou em nota.
O Táxi Rio também foi afetado, deixando pacientes de hemodiálise e outros tratamentos que dependem do serviço sem ter como ir para unidades de saúde.
Ainda não há previsão para normalização do sistema. A equipe da IplanRio, responsável pela informática do município, trabalha para restabelecer o funcionamento dos sistema online.
Na semana passada, funcionários comissionados do órgão foram exonerados sob suspeita de serem funcionários fantasmas.

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