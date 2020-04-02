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Covid-19

Sergipe tem as primeiras mortes pelo novo coronavírus

As vítimas já tinham histórico de doenças preexistentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 12:14

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 12:14

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe confirmou nesta quinta-feira (2), as duas primeiras mortes pelo novo coronavírus no Estado. As vítimas são uma mulher de 61 anos e um homem de 60, ambos de Aracaju. Os dois já tinham histórico de doenças preexistentes.
A primeira a morrer foi a mulher, que deu entrada no Hospital da Zona Norte, na capital, com histórico de tosse seca. Devido ao agravamento do quadro clínico, ela foi transferida para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), o maior do Estado.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a paciente era diabética, cardiopata e hipertensa e não havia feito viagens e nem contato com pessoas infectadas.
O homem era hipertenso e já havia tido um AVC. Ele esteve em São Paulo e havia chegado a Aracaju há 15 dias. Ele deu entrada no Hospital da Zona Sul na terça-feira, 31, estava entubado e morreu nesta madrugada.
Em Sergipe já foram confirmados 22 casos da covid-19, sendo 19 em Aracaju, dois em Propriá e um em Nossa Senhora da Glória. Seis pessoas que estavam infectadas foram curadas e já receberam alta médica.

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