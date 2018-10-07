Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Sérgio Moro vota nesta manhã em Curitiba

Juiz foi cumprimentado por populares e saiu sem falar com a imprensa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 13:14

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 13:14

O juiz federal Sérgio Moro chegou às 9h30 para votar. De terno preto sem gravata entrou escoltado por dois seguranças e rodeado por jornalistas no Clube Duque de Caxias, no mesmo bairro em que mora, em Curitiba. O juiz entrou discretamente pela entrada principal e esperou três pessoas votarem antes dele.
Moro votou na seção 464, na segunda zona eleitoral - que tem 4.796 eleitores. Durante a espera foi cumprimentado por populares e recebeu aplausos na saída do prédio. O juiz não quis falar com a imprensa.
Na última semana, Moro tornou público o primeiro termo da delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci, que atinge o PT e Luiz Inácio Lula da Silva - que está preso e condenado pela Lava Jato.
Usada pelos adversários para atacar o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, a delação tornada pública a seis dias da votação resultou em uma reclamação do partido ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que terá que responder nos próximos dias.
Na decisão, o juiz afirmou que era necessário instruir a ação penal contra Lula, sobre suposta propina de R$ 12 milhões da Odebrecht na compra de um terreno para o Instituto Lula, que tem Palocci também como réu, e também para a "ampla defesa dos acusados".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados