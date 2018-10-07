Sérgio Moro vota nesta manhã em Curitiba

O juiz federal Sérgio Moro chegou às 9h30 para votar. De terno preto sem gravata entrou escoltado por dois seguranças e rodeado por jornalistas no Clube Duque de Caxias, no mesmo bairro em que mora, em Curitiba. O juiz entrou discretamente pela entrada principal e esperou três pessoas votarem antes dele.

Moro votou na seção 464, na segunda zona eleitoral - que tem 4.796 eleitores. Durante a espera foi cumprimentado por populares e recebeu aplausos na saída do prédio. O juiz não quis falar com a imprensa.

Na última semana, Moro tornou público o primeiro termo da delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci, que atinge o PT e Luiz Inácio Lula da Silva - que está preso e condenado pela Lava Jato.

Usada pelos adversários para atacar o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, a delação tornada pública a seis dias da votação resultou em uma reclamação do partido ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que terá que responder nos próximos dias.