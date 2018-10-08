Sergio Majeski é o deputado estadual mais votado do ES. Veja a lista

O atual deputado estadual Sergio Majeski (PSB) foi o campeão de votos na corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa. Concorrendo ao segundo mandato, ele foi reeleito para a Casa com 47.015 votos. Com isso, Majeski superou em 3.722 votos o segundo colocado, Delegado Lorenzo Pazolini (PP), que teve 43.293 votos.

"A vitória é o reconhecimento do meu trabalho. Fiz uma campanha extremamente barata, fui a pouquíssimos municípios porque não tinha pessoal. Também não fiz acordos com vereadores, prefeitos e associações. Foi um trabalho voluntário daqueles que acreditam no meu potencial e naquilo que fiz e venho fazendo no meu mandato", afirmou.

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O deputado estadual Sergio Majeski Crédito: Tati Beling/Ales

O deputado disse, logo após o resultado da eleição, que as prioridades do primeiro mandato - o foco na educação e com a transparência dos gastos públicos - seguem no planejamento. A prioridade vai ser do cuidado com o dinheiro público, a questão das escolas que foram fechadas no Estado e a redução dos assassinatos de jovens capixabas. Precisamos viabilizar urgentemente uma política de segurança pública que dê uma resposta pontual e resultados a longo prazo, disse.

Experiência

Majeski disse ainda que a experiência do primeiro mandato ajuda para o próximo. O próximo mandato terá novos desafios, mas a experiência desses 4 anos na Assembleia ajuda.

Recentemente o deputado estadual mudou do PSDB para o PSB, partido de Renato Casagrande, governador eleito. Com o novo governo Casagrande, que é do meu partido, vou estar disposto a ajudá-lo no que for possível. Nunca esquecendo do meu trabalho como parlamentar e da minha função que é fiscalizar e denunciar, finalizou.

Your browser does not support the audio element. Sergio Majeski é o deputado estadual mais votado do ES

Formado em Geografia e com mestrado em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Sergio Majeski é professor há 33 anos. Em 2014, foi eleito deputado estadual com 12.007 votos.

Ele está em seu primeiro mandato como deputado estadual. Educação, transparência na gestão pública, meio ambiente, inclusão social, políticas para juventude e pessoas com deficiência são suas principais bandeiras.