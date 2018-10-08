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Reeleito

Sergio Majeski é o deputado estadual mais votado do ES. Veja a lista

O professor foi reeleito com 47.015 votos; educação é sua principal bandeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 22:49

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 22:49

O atual deputado estadual Sergio Majeski (PSB) foi o campeão de votos na corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa. Concorrendo ao segundo mandato, ele foi reeleito para a Casa com 47.015 votos. Com isso, Majeski superou em 3.722 votos o segundo colocado, Delegado Lorenzo Pazolini (PP), que teve 43.293 votos.
"A vitória é o reconhecimento do meu trabalho. Fiz uma campanha extremamente barata, fui a pouquíssimos municípios porque não tinha pessoal. Também não fiz acordos com vereadores, prefeitos e associações. Foi um trabalho voluntário daqueles que acreditam no meu potencial e naquilo que fiz e venho fazendo no meu mandato", afirmou.
Veja no fim da matéria a lista dos deputados estaduais eleitos
O deputado estadual Sergio Majeski Crédito: Tati Beling/Ales
O deputado disse, logo após o resultado da eleição, que as prioridades do primeiro mandato - o foco na educação e com a transparência dos gastos públicos - seguem no planejamento. A prioridade vai ser do cuidado com o dinheiro público, a questão das escolas que foram fechadas no Estado e a redução dos assassinatos de jovens capixabas. Precisamos viabilizar urgentemente uma política de segurança pública que dê uma resposta pontual e resultados a longo prazo, disse.
Experiência
Majeski disse ainda que a experiência do primeiro mandato ajuda para o próximo. O próximo mandato terá novos desafios, mas a experiência desses 4 anos na Assembleia ajuda.
Recentemente o deputado estadual mudou do PSDB para o PSB, partido de Renato Casagrande, governador eleito. Com o novo governo Casagrande, que é do meu partido, vou estar disposto a ajudá-lo no que for possível. Nunca esquecendo do meu trabalho como parlamentar e da minha função que é fiscalizar e denunciar, finalizou.
Sergio Majeski é o deputado estadual mais votado do ES
Formado em Geografia e com mestrado em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Sergio Majeski é professor há 33 anos. Em 2014, foi eleito deputado estadual com 12.007 votos.
> Veja a apuração completa dos votos no ES
Ele está em seu primeiro mandato como deputado estadual. Educação, transparência na gestão pública, meio ambiente, inclusão social, políticas para juventude e pessoas com deficiência são suas principais bandeiras.
Na Assembleia Legislativa, preside a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, a Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas de Juventude e a Frente Parlamentar da Região Metropolitana da Grande Vitória. Nos anos de 2015 e 2016, presidiu a Comissão de Ciência e Tecnologia e foi membro efetivo da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. É um dos principais opositores do governador Paulo Hartung na Ales. Recentemente mudou do PSDB para o PSB, partido de Renato Casagrande, que será o próximo governador do Estado. 

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