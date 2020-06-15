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Ministro da Educação

Senador Randolfe Rodrigues pede afastamento e prisão de Weintraub

'Não se pode permitir, de forma alguma, qualquer tipo de ameaça contra a democracia e contra minorias', disse o político
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 17:35

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 17:35

Senador Randolfe Rodrigues, da Rede
Senador Randolfe Rodrigues, da Rede Crédito: Reprodução
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) encaminhou ao STF (Supremo Tribunal Federal) um pedido de prisão temporária ou preventiva do ministro da Educação, Abraham Weintraub.
O parlamentar também solicita o afastamento imediato de Weintraub do comando da pasta, além da realização de busca e apreensão de celulares e computadores dele.
A ação se baseia em manifestação do ministro no domingo (14), quando ele se encontrou com manifestantes bolsonaristas. Em conversa divulgada daquele dia, Weintraub aborda diversos temas e diz que "já falei a minha opinião, o que faria com esses vagabundos".
O texto também cita as publicações em que ele fez chacota de chineses e a reunião ministerial de abril na qual Weintraub xinga os integrantes do STF de vagabundos e diz que eles deveriam ser presos.
"As falas reiteradas de um dos principais ministros do governo de Jair Bolsonaro é inaceitável e anacrônica", afirma o pedido de Rodrigues, encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes.
"Não se pode permitir, de forma alguma, qualquer tipo de ameaça contra a democracia e contra minorias. O ministro precisa se compor e aceitar que está sob a égide do Estado Democrático de Direito. Não há espaço para ameaças às instituições e à Constituição Federal."

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