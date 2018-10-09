Senador eleito, Marcos Do Val defende prisão perpétua

Então pessoas que têm problemas referentes a isso, eu já conversei com psicólogos, psiquiatras. Eles falam que são pessoas que já nasceram com um distúrbio, não sabem o que é certo e o que é errado e precisam ser isoladas. Não têm condições de ser ressocializadas. Existe um grupo de presos que se voltar para a sociedade, vai voltar a cometer crime.